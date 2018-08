El País

El Senado de la Nación rechazó por 38 votos en contra y 31 a favor el proyecto de ley que despenaliza el aborto, y de esta manera, no podrá ser tratado en comisiones hasta el próximo año.En las afueras del Congreso, se mezcló el clima festivo de los autodenominados "Pro-vida" y la desazón de quienes apoyaban la medida, identificados con el color verde.La noticia tuvo repercusión a nivel mundial no solo por la magnitud del tema sino porque Amnistía Internacional ocupó la contratapa del New York Times para pedirle a los senadores que voten a favor del proyecto en la previa del debate.Luego de la negativa de la cámara alta, los medios del mundo replicaron la noticia que acaparó las primeras planas de los medios estadounidenses y europeos.

El medio español hizo foco en la ley vetusta que posee el país y la responsabilidad de los funcionarios. "El senado argentino rechaza legalizar el aborto y deja al país con una ley de 1921", tituló.



La tapa de "El País" de España.

CNN



El diario estadounidense destacó la decisión rechazada "en la patria del Papa" y de esta manera se "aplasta las esperanzas de los defensores de los derechos pro-aborto".



La tapa de la "CNN" de Estados Unidos.



The Wall Street Journal



En este caso, otro medio estadounidense remarcó el rechazo del proyecto de ley y añadió que "los políticos a favor del aborto legal prometen presentar legislación nuevamente el próximo año".



Tapa de The Wall Street Journal.

The New York Times



El medio estadounidense que tuvo su contratapa teñida de verde en la previa del debate expuso: "Los defensores de la legalización del aborto en la patria del Papa Francisco fueron aplastados pero no adoptados tras perder la batalla final legislativa".



The New York Times tuvo la noticia en el lugar central.

BBC



El medio británico colocó dos fotos para demostrar los sentimientos de "los activistas" en las afueras del senado luego de la votación.





The Guardian



" Senado argentino rechazó el proyecto de ley para legalizar el aborto", tituló el medio británico, y añadió: "Los legisladores votaron en contra de permitir el aborto electivo en las primeras 14 semanas de embarazo".