El éxito de las películas de superhéroes de Marvel es indiscutible, con su último gran estreno, "Spider-Man: no way home" a pocos millones de convertirse en el estreno más vendido de los Estados Unidos. La masiva franquicia está repleta de personajes fantásticos, cada uno con su propio ejército de fans que demuestran su devoción comprando muñecos, cómics y, como no, haciéndose tatuajes.

Este último fue el caso de Courtney Lyn, una mujer estadounidense fanática de las películas de Disney. Courtney quería un tatuaje de Rocket el mapache, un personaje ficticio de la película "Guardianes de la Galaxia", en su brazo. Sin embargo, se horrorizó al darse cuenta de que parte del diseño parecía fálico , informa DailyStar.

"Diciéndole a mi tatuador que parece un...", escribió la fanática en un video de TikTok, donde compartió con sus seguidores la sospechosa forma de lo que debería ser la rodilla del personaje. El corto clip llamó la atención de los internautas, alcanzando más de 2,2 millones de reproducciones y volviéndose viral.

El video dejó más preguntas que respuestas, y gracias a la demanda popular la tiktoker publicó una segunda parte dando sus explicaciones: "Se suponía que era una rodilla. ¡Pero no parece una rodilla, parece un pene!", expresó frustrada. También compartió la imagen de referencia, que muestra a Rocket sosteniendo un cañón láser, arrodillado en el suelo. Efectivamente, en la rodilla del personaje había una sutil línea que, sin el color y las sombras, cambió completamente el aspecto del tatuaje.

La tiktoker compartió la imagen de referencia, donde se puede ver el origen del grosero error.

"Él (el tatuador) lo siguió correctamente, lamentablemente. No sé si eso es un pliegue en la ropa, una grieta en la rodillera o lo que sea, pero lo siguió. No quiero corregir a alguien que lo hace profesionalmente, pero si lo veo desde el punto de vista de un artista, probablemente pensaría, 'Hmmm, no voy a hacer eso'. O, como algunos de ustedes han sugerido, agregar algo de sombreado", explicó la fanática.

También dijo que el artista del tatuaje había trabajado con ella anteriormente, y agregó que lo estaba viendo hacer el entintado todo el tiempo. Sin embargo, no fue hasta que regresó a casa y vio el tatuaje en el espejo que lo vio por lo que era. La mujer confirmó que planea colorearlo, pero que buscará un artista diferente para terminar el trabajo.

"Creo que es lindo, ¿de acuerdo? No me persigas, es mi pequeño amigo", agregó y luego susurró: "Solo tenemos que rectificar el pene".