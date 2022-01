Una escritora le envió su novela a un match de Tinder y la reacción que tuvo él no fue la esperada, por lo que rápidamente se volvió viral en las redes.

La usuaria llamada María Fernanda (@mariafernandamp) publicó el tuit que alcanzó los más de 10 mil "me gusta" en un par de horas, y cientos de tuits, retuits y comentarios diversos.

En la publicación viral, la mujer escribió: "Le mandé a uno de Tinder mi cuento Subasta. Creo que me ha hecho la mejor crítica literaria de mi vida". Junto a esa descripción del tuit, la escritora adjuntó una captura de pantalla del chat de WhatsApp con el hombre con quien tenía una relación y que había conocido por la app de citas mundialmente conocida.

"A ver María. Creo que no nos vamos a entender. La historia me parece bien. Está muy bien escrito y te felicito por hacerlo. No cabe duda. Pero no quiero salir con la persona con la que lo ha escrito", le manifestó el hombre, quien en un segundo mensaje remató: "lo siento".

Le mandé a uno de Tinder mi cuento Subasta. Creo que me ha hecho la mejor crítica literaria de mi vida. pic.twitter.com/7y0pCPzpt8 — María Fernanda (@mariafernandamp) January 28, 2022

Resignada tras el crudo mensaje de su match de Tinder, la chica le contestó con un "vale". El rechazo fue digno de una novela, por lo que los usuarios le pidieron a la escritora que use su experiencia personal para comenzar una nueva historia de amor... pero con un final no tan feliz como todos hubiéramos esperado.

Para regocijarse un poco el alma, la mujer reveló que el muchacho trabaja como mago en eventos privados, dando a entender, quizás que él no era gran cosa. Tras publicar la profesión de él, otras personas en Twitter bromearon con que el mago "contó hasta tres y desapareció" de su vida.

Por otro lado, cientos de usuarios se sintieron identificados con la experiencia de rechazo y algunos desearon que sus historias de amor culminaran de esa forma, es decir, por una argumento artístico.

También las personas destacaron que gracias a su tuit, "la estrategia de marketing le salió redonda", porque no pudieron con la intriga de no saber de qué trataba la novela. Por ello, decidieron comprar el libro.

Otra usuaria le recomendó a la autora del tuit, que publique su libro en esa red social les pregunte a los usuarios: "¿Quién saldría con la chica que escribió este cuento?". "Así consigues alguien que te dé algo que yo considero clave para el éxito de una relación: admiración y respeto absoluto por su pareja", concluyó.