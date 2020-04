Carrie Symonds, novia del primer ministro británico Boris Johnson, ha anunciado este sábado que, al igual que el funcionario, ella también padece coronavirus.

La prometida embarazada de Johnson ya había anticipado que estaba en cuarentena porque sufría los síntomas de la enfermadad, luego de que también Johnson haya informado que decidió aislarse por síntomas de coronavirus.

"He pasado la semana pasada en la cama con los principales síntomas del coronavirus. No he necesitado hacerme la prueba y, después de siete días de descanso, me siento más fuerte y estoy mejorando", informó a través de Twitter.

En tanto, el primer ministro debía salir de la cuarentena este viernes en Downing Street, siete días después de dar positivo, pero en un mensaje confirmó que sigue teniendo una temperatura alta y, por lo tanto, permanecerá aislado.