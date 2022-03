Hay cosas que se planean como mucho tiempo de anticipación y los casamientos son una de ellas. Esto implica organizar la fecha, reservar el salón, elegir el vestido, de alguna forma lograr que todos los seres queridos de la pareja estén presentes, entre otros quehaceres. En este caso, una mujer de descargó en Twitter porque un obstáculo se le cruzó en el camino de su boda soñada:Bad Bunny.

Resulta, que el popular cantante urbano anunció una serie de conciertos por toda Latinoamérica y dentro de esa gira, se encuentra El Salvador, de donde es oriunda la pareja. Lamentablemente para algunos, la fecha seleccionada coincide con el día del recital, el próxima 26 de noviembre.

Las fechas del "World´s Hottest Tour" de Bad Bunny.

Sin embargo, para sorpresa de la novia, algunos amigos y familiares no dudaron en hacer la cola e intentar sacar su entrada para ver al “conejo malo”. Por supuesto que esto indignó a Paola, la protagonista de la historia, decidió no quedarse callada y contar su verdad en Twitter.

“Saben, mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mando el save the date hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento”, comenzó la mujer, visiblemente molesta.

“Obviamente nadie está obligado a asistir a mi evento, pero en momento así es cuando te das cuenta quienes valen la pena y quienes no”, continuó.

Vale la pena mencionar que su publicación alcanzó 12,7 mil “me gusta”, más de 2.200 retuits y otros 1.900 comentarios.

“Oigan nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad si me gusta, mi mensaje tampoco era ‘odio’ ‘llamar la atención’. Lo único que dije fue que si se trata de personas importantes para ti, tengan otras prioridades, pues eso duele, pero cada quien es libre de hacer lo que desee”, finalizó su escrito.

A pesar de este palo en la rueda, tanto Paola como su prometido tienen en mente seguir con la fecha seleccionada. Esto fue confirmado por la mujer en una entrevista que realizó a raíz de sus posteos en las redes sociales.

“Las bodas requieren una logística entera. Estaba leyendo varios comentarios que decían: ‘cambiá la fecha’, pero es casi imposible cambiarla a esta hora, más con un montón de personas que se están casando. Todos los lugares están llenos (…), cambiar la boda está bien difícil, creo que sale más fácil desinvitar a la gente”, indicó.