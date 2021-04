Los retos son muy comunes entre los usuarios de TikTok. Sin embargo, su uso no está exento de peligros. En las últimas horas, un nuevo e inquietante reto encendió todas las alarmas: "La purga de la violación", también conocido como el "Día Internacional de la violación".

La escalofriante tendencia se inició con numerosos usuarios de TikTok de Estados Unidos denunciando un supuesto vídeo publicado en la red social china, en la que un grupo de hombres incitaba a otros a cometer el mayor número de agresiones sexuales posibles a mujeres y niños el próximo 24 de abril.

Las imágenes no se pueden encontrar en la plataforma, pero en ellas supuestamente los protagonistas argumentaban que es legal abusar de otra persona durante esa jornada e incluso daban consejos para hacerlo, planteando así un reto para violar mujeres. Esta información se difundió por distintas redes sociales.

Bajo el hashtag #April24th2021, ya tiene más de 70 millones de reproducciones, la idea de este dantesco reto se volvió viral y dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, y aunque buena parte de los usuarios consideran que sólo se trata de una broma del mal gusto, otros piden precaución y alertan de la amenaza, que, sea cierta o no, ya sirvió como idea, riesgo o banalización de algo tan grave y nocivo socialmente como penado prácticamente en todo el mundo.

La tiktoker @joannalynneofficial, es una de las numerosas caras conocidas que se hicieron hecho eco de la tendencia y que advirtió sobre su peligrosidad. "No se debería tachar de locas a aquellas que tengan miedo, ya que aunque no lo hagan todos los hombres, lo harán algunos. Y algunos, ya son demasiados", señaló.

Comunicado de TikTok

En medio del ruido social y mediático, TikTok emitió un comunicado en el que asegura no haber encontrado el supuesto vídeo original en su plataforma aunque advierte: "Nuestro equipo de seguridad se mantiene vigilante y eliminaremos cualquier contenido que viole nuestras políticas". Además, señaló que "mantener la seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad, y no toleramos el contenido que promueve o glorifica los actos sexuales no consentidos, incluyendo la violación y/o agresión sexual".

Por su parte, la Policía Nacional de España también se pronunció a través de un vídeo en la misma plataforma con un mensaje tranquilizador y de ayuda.