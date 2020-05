"Es un desastre, absolutamente caótico". Esta fue la definición que el ex presidente Barack Obama hizo sobre el manejo de la administración de Donald Trump frente a la crisis del coronavirus. El comentario lo hizo en un encuentro con personas que trabajaron para él en la Casa Blanca, en el cual pidió a los demócratas unirse detrás del ex vicepresidente Joe Biden para vencer a Trump en las elecciones de noviembre.



En la conversación, Obama dijo que la respuesta de Trump al brote de coronavirus sirvió como un recordatorio crítico de por qué se necesita un fuerte liderazgo del gobierno durante una crisis global. "Esta elección que se avecina es muy importante porque contra lo que estamos luchando es contra estas tendencias a largo plazo en las que ser egoísta, ser trivial, estar dividido y ver a los demás como enemigos se ha convertido en un impulso más fuerte en la vida estadounidense", señaló.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, rechazó las críticas de Obama y dijo en un comunicado a la cadena CNN que "la respuesta del coronavirus del presidente Trump no ha tenido precedentes y ha salvado vidas estadounidenses".



Pero Obama insistió con lo contrario y utilizó duras palabras para referirse a cómo el actual gobierno viene manejando la pandemia. "Este egoísmo es en parte la razón por la cual la respuesta a esta crisis global ha sido tan anémica e irregular. Ha sido un desastre absolutamente caótico cuando esa mentalidad -de 'qué hay para mí' y 'para fastidiar a todos los demás'- se generaliza en nuestro gobierno". Y agregó: "Es por eso que, por cierto, voy a pasar todo el tiempo que sea necesario haciendo campaña por Joe Biden".



Las críticas de Obama llegan en momentos en que Estados Unidos es, por mucho, el país con más muertes e infectados por el coronavirus del mundo. El sábado a la tarde se reportaban más de 77.000 víctimas fatales y 1.300.000 casos registrados.



Trump, rodeado



Una asistente personal de Ivanka Trump, la hija mayor del presidente, ha dado positivo en la prueba diagnóstica del coronavirus. Este caso se conoció horas después de la confirmación de la infección de Katie Miller, la portavoz del vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



Ivanka y su marido, Jared Kushner, han dado negativo en la prueba diagnóstica del Covid-19 este viernes. Los casos de la asistente personal de Ivanka y Miller se han confirmado un día después de otro positivo registrado entre el personal de la Casa Blanca, un ayudante del presidente.