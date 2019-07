Las olas de calor récord son, al menos, cinco veces más probables a consecuencia del cambio climático. De hecho, la que afectó la semana pasada a Europa era entre cinco y potencialmente hasta cien veces más probable que ocurriera, según concluye un análisis de los principales científicos del clima en el grupo World Weather Attribution que añade que, además, estos episodios son unos 4 centígrados más calientes.



El estudio analizó las temperaturas medias de los días 27 a 29 de junio en toda Francia, donde se alcanzaron las temperaturas más altas de Europa, al tiempo que recuerda que los valores medios diarios tienen más impacto en la salud que las temperaturas mínimas.

Franceses se refrescan sobre el “Miroir d’Eau” (Espejo de agua), en Burdeos (Foto: REUTERS)

"Una ola de calor azotó gran parte de Europa durante la última semana de junio de 2019. El evento batió varios récords históricos en lugares concretos de Francia, Suiza, Austria, Italia, Alemania, República Checa y España. En particular, se observó el registro pico de máxima temperatura de todos los tiempos en la Francia metropolitana (antiguo récord de 44,1° C en Conqueyrac, Gard) que se batió el 28 de junio con una nueva marca de 45,9° C, más de 1,5° C por encima de la anterior", sostiene el informe.



La última ola de calor afectó de manera rotunda a la vida cotidiana de Francia: el Gobierno decidió posponer las fechas de exámenes nacionales escolares y prolongó el tiempo de apertura de las piletas públicas.

El 28 de junio se registró una temperatura máxima récord en Francia (Foto: AP)

"Hemos experimentado una ola de calor cuya intensidad podría convertirse en la norma a mediados de siglo. El nuevo récord de 45,9° C establecido en Francia es un paso más para confirmar que, sin medidas urgentes de mitigación del cambio climático, las temperaturas en el país podrían alcanzar los 50°C o más a finales de siglo", indicó Robert Vautard, científico Senior del CNRS de Francia, uno de los autores del estudio.

Conclusiones del informe

- Cada ola de calor que se produce en Europa hoy en día es más probable e intensa debido al cambio climático inducido por el hombre.



- En Francia los expertos utilizaron dos escalas espaciales: toda Francia, por un lado, y una ciudad, Toulouse, por el otro. Sólo se consideraron las olas de calor de junio porque tienen una temperatura diferente respecto a las de julio y agosto.

Chicos en la Torre Eiffel durante la ola de calor de la semana pasada (Foto: AFP)

- Las observaciones muestran un aumento muy grande en la temperatura de esos eventos. Actualmente se estima que las olas de calor ocurren con un período de retorno de 30 años. Sin embargo, al compararlas con las de una frecuencia similar de hace un siglo, se estima que aquellas habrían sido unos 4º C más frías.



- Combinando modelos y observaciones, se llegó a la conclusión de que en algunos casos se quintuplicaron las probabilidades de repetir una ola de calor.



- Las olas de calor son mortales, aunque ese factor no es fácilmente visible en ese momento. Este riesgo es agravado por el cambio climático, pero también por otros factores como el envejecimiento de la población, la urbanización, estructuras sociales cambiantes y niveles de preparación.

La gente se refresca en los ríos de Berlín, Alemania (Foto: AFP)

- El impacto total sólo se conoce al cabo de unas semanas, cuando se hayan analizado las cifras de mortalidad.



- Estudios de atribución como éste permiten a los científicos aseverar cuál fue la influencia de la crisis climática en la probabilidad de un nuevo evento y en su intensidad.



- En estos estudios, los científicos advirtieron que la influencia humana influyó en el calentamiento de 1º C de las temperaturas diarias.