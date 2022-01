Mientras siguen apareciendo millones de casos semanales de coronavirus en todo el mundo, sumado a la preocupación que existe por la subvariante BA.2 de Ómicron, por su capacidad para no ser detectada por las pruebas de PCR, la variante madre detectada en Sudáfrica a fines de noviembre mostró un nuevo síntoma descubierto por científicos.

En este sentido, la aplicación británica Zoe Covid Study sumó a la alteración en el olfato hacia un percepción "putrefacta" como uno de los síntomas más reportados por los usuarios contagiados por coronavirus con la variante Ómicron.

Así lo informó el portal local The Sun, sin embargo aún prevalece el dolor de garganta, dolor de cabeza, sudores nocturnos y dolor de oído, como los más característicos de la cepa mutante.

"Tenemos cosas como la tos y otras que quizás reconozcas que vale la pena mirar. Los dolores musculares, olor alterado, comidas salteadas, dolor de pecho, dolor de oído y muchos otros, también se sumaron pero como efectos secundarios", repasó el científico principal de la aplicación ZOE Covid Study, Tim Spector.

Desde el desarrollo británico explicaron que la afección en el olfato "no significa que las personas no pueden oler, sino que el sentido está un poco embotado o no funciona como de costumbre".

"La mayoría de las personas que ven alterado su sentido del olfato o del gusto, lo perciben hacia una tendencia putrefacta. Luego suelen recuperarlo después de la enfermedad, aunque no hay una cantidad de tiempo establecida", indicó Spector.

Ómicron: 20 síntomas de la variante

Nariz que moquea, dolor de cabeza, fatiga, dolor de garganta, estornudos, tos persistente, voz ronca, dolores articulares inusuales, escalofríos o escalofríos, fiebre, mareado, dolor de ojos, niebla del cerebro, dolores musculares inusuales, olor alterado, comidas salteadas, glándulas inflamadas, dolor en el pecho y dolor de oídos.

Coronavirus: consejos para no contagiarse de Ómicron

El doctor en Química y profesor de la Universidad estadounidense de Colorado, José Luis Jiménez, brindó una serie de consejos útiles para evitar contagiarse, teniendo en cuenta la alta transmisibilidad de Ómicron.

1) Nos contagiamos al respirar aire infectado, 2) el coronavirus es una "pandemia de interiores", 3) no hay una medida a seguir si nos encontramos en un ambiente cerrado, sino varias, 4) minimizar el tiempo en ambientes cerrados, 5) las mamparas tienen limitaciones, 6) limpiar superficies es una pérdida de tiempo, 7) hablar fuerte ayuda al COVID-19, 8) las mascarillas o barbijos dan alta protección, 9) cualquier tapabocas es mejor que estar sin nada, 10) hay barbijos que dan mejor protección, 11) se puede quitar el coronavirus en ambientes cerrados, 12) hay que conocer los niveles de ventilación, 13) medidores de CO2 visibles al público, 14) si la ventilación no es suficiente, hay que filtrar y 15) hay diferentes filtros que se pueden usar.