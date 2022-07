Hay algunas situaciones malas que marcan o son recordadas con el tiempo. Algunas veces aquello puede ser un punto de partida y quedar simplemente como una anécdota. En este caso, una mujer compartió en TikTok la desilusión de su hija luego de que ninguno de sus invitados fueran a su fiesta de cumpleaños. La publicación conmovió a los usuarios en las redes sociales.

La protagonista de este hecho es Blanca García. Esta mujer estaba muy feliz porque su hija cumplía 9 años y logró organizarle la fiesta que la nena tanto había querido. No obstante, esa tarde que sería de celebración terminó siendo de angustia y desilusión después de que nadie asistió.

La madre mexicana compartió en su cuenta de TikTok un clip en el cual se puede percibir que el salón estaba decorado con la temática del personaje Baby Yoda. Pero no estaba ninguno de los invitados en sus lugares, dado que se ausentaron.

La mayoría de los invitados eran los compañeros del colegio de la nena, pero ninguno se presentó en el lugar. “Mi mami me hizo mi fiesta temática y reservó un lugar, pero nadie vino”, escribió la mujer -en nombre de su hija- en un video que se viralizó en la red social china.

Ante la constante consulta de los usuarios, la mujer explicó que ellas se había mudado hace poco tiempo a la ciudad de Pachuca. “Somos nuevas en la ciudad”, aseguró García. Es por eso que muchos de sus familiares tampoco pudieron acudir al festejo.

En este contexto, la propia mujer reconoció que posiblemente ese haya sido el motivo por el que los invitados de la edad de su hija decidieron no asistir, pero a pesar de eso ella había elegido organizar la fiesta para que su hija conociera a nuevos amigos.

Finalmente, la madre contó que una de sus tías logró viajar desde Ciudad de México para estar en la fiesta y que otra se fue de una boda para poder acompañarla. También indicó que uno de sus primos hizo hasta lo imposible para llegar y compartió con ella unos momentos.

“¡Muchas felicidades, mi Almendrita! Verte cumplir un año más en la vida significa verte alcanzar tus metas y tus sueños. Significa seguir aprendiendo de ti, seguir adorándote y continuar admirándote. Espero que te hayas pasado un día con mucha alegría, que sigas brillando, que sigas caminando con firmeza y que hagas siempre lo que te hace sentir feliz. ¡Yo estaré aquí para alegrarme de cada uno de tus logros”, expresó la mamá de la nena.

Por último, a pesar de que la gran mayoría de los usuarios le dejaron mensajes de apoyo para que no sientan mal por lo ocurrido, también hubo algunos que le reprocharon a la mujer que debió prever que si no conocía a sus nuevos compañeros, los chicos no irían.