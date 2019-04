Habitantes del Valle de México crearon un "pacto ciudadano por un país sin rateros", para no denunciar justicia por mano propia.

El acuerdo promueve que cualquier acción en contra de delincuentes, no debe ser pública y mucho menos advertida a la policía.

"Si hacen justicia frente a mí, no vi nada, no escuché nada, no sé de qué me hablan”, afirma una de las publicaciones en las redes sociales.

Este convocatoria se hace viral después que este fin de semana, hombre resultó muerto dentro de un colectivo en el municipio de Atizapán, porque cuando intentó asaltar a los pasajeros, las personas lo sometieron, lo tiraron a la calle, dejándolo gravemente herido. El ladrón murió horas más tarde en un nosocomio local y nadie reportó el hecho.

El ómnibus en el que los pasajeros atacaron a un ladrón.

En el municipio de Naucalpan, también se registró el fallecimiento de un sujeto dentro de una traffic.

El vehículo se dirigía rumbo a la estación del Metro Cuatro Caminos cuando el hombre recibió un disparo en la cabeza, testigos refirieron que la víctima se opuso a entregar sus pertenencias durante el asalto que sufrieron los pasajeros.

Antes estos hechos, vecinos expusieron diferentes acciones de violencia mediante Facebook. "De que lloren en su casa a que lloren en la mía, mejor les partimos su…", se lee en otros de los posteos.

El último sábado por la tarde, un ladrón fue golpeado por 5 habitantes de la colonia Villa Guadalupe Xalostoc.

En la grabación difundido por testigos, se aprecia cómo los agresores le dan patadas en la parte posterior del cuerpo, después llega otro hombre y una mujer para seguir propinándole golpes y diciendo: "Agárrenlo, agárrenlo porque robó una micro… no lo dejen ir… llámenle a la policía por favor, el otro ladrón huyó, este me pegó a mi y a mi hijo".