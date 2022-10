Un hombre que habría tratado de abusar de una nena de 12 años estuvo a punto de morir en manos del padre de la víctima, quien trató de hacer Justicia por mano propia.

El hecho fue descubierto por la Policía de Ventanilla, en Perú, donde tuvo que intervenir para salvarle la vida al presunto violador, al que encontraron atado a un poste de luz, y con signos de haber recibido una golpiza.

De acuerdo a lo manifestado por los agentes, el individuo de 24 años, identificado como Luis Meza, fue golpeado por Renerio Flores, padre de la nena que habría sido atacada.

La palabra de padre justiciero

El papá afirmó que se enteró de todo porque su hija “fue a dejar al colegio a sus hermanitos menores y se dio cuenta que este sujeto venía caminando hacia ella”.

“Ella pensó que era otro padre de familia, pero cuando estaba por llegar a mi casa este sujeto agarra a mi hija y le hizo tocamientos. Ya me han mencionado que hay otro sujeto y que son varias las víctimas, pero mi hija se puso fuerte, trató de defenderse y gritó por auxilio”, indicó el hombre, quien reveló que ante los gritos el violador se escapó.

Luego de buscar en un mercado que se encuentra cerca de la zona, Flores relató que lo encontró “agitado frente a uno de los puestos”.

“Lo traje y le pregunté a mi hija si era él. Cuando ella lo reconoció yo reaccioné a golpes. Lo iba a matar. Gracias a los vecinos se salvó. Quiso escaparse y lo até a un poste”, aseguró el padre indignado.

“Cómo me voy a calmar si sé que pasó eso con mi hija, No puedo estar tranquilo. Mi hija no es la única víctima porque ya han venido otros padres de familia asegurando que este hombre violó a sus niñas”, indicó Flores antes de pedir que “este sujeto tiene que declarar y decir quién es el otro sujeto que ataca con él”.

“Esta gente no puede estar circulando”, remarcó el padre de la víctima, quien indicó que hace varios días vieron un auto negro circulando por la zona, y que ese sería el vehículo que utilizan para investigar a las menores antes de atacarlas.