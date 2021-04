Una insólita situación se vive en la ciudad estadounidense de Nueva York, donde un hombre quiere casarse con su hijo adulto y presentó una demanda ante la Corte Federal de Manhattan para revocar las leyes que prohíben la práctica incestuosa, calificándola de "autonomía individual".

El padre y su hijo biológico buscan permanecer en el anonimato porque la solicitud es "una acción que un gran segmento de la sociedad considera moral, social y biológicamente repugnante", según documentos judiciales.

"A través del vínculo duradero del matrimonio, dos personas, independientemente de la relación que pudieran tener entre sí, pueden encontrar un mayor nivel de expresión, intimidad y espiritualidad", argumenta el padre en su presentación realizada el 1 de abril.

En el papeleo judicial no se revelan detalles del género de ambos ni las edades, ubicación o el contexto de la relación. Sin embargo, se informó que el hijo sería una persona mayor de edad: "Los cónyuges propuestos son adultos (...) Y no pueden procrear juntos".

La ley actual de Nueva York considera el incesto como un “delito grave de tercer grado”, con penas de hasta 4 años de cárcel. Además, los matrimonios que se realizan bajo este contexto son anulados inmediatamente, y los "cónyuges" deben pagar grandes multas o cumplir prisión.

Por esta razón, mientras no se declaren inconstitucionales e inaplicables las leyes que prohíben el incesto, el padre no le propondrá matrimonio a su hijo, dado que “tendría que soportar el daño emocional” de no poder estar legalmente casados.

Las licencias de matrimonio en los cinco condados de Nueva York requieren que los cónyuges potenciales enumeren a sus padres biológicos y den fe de que "no hay impedimentos legales para el matrimonio", según la Oficina del Secretario de la Ciudad.

En 2014, un tribunal de apelaciones estatal aprobó por unanimidad un caso que involucraba a una mujer casada con el medio hermano de su madre, y señaló que la relación genética era el equivalente a primos hermanos. Pero incluso esa sentencia citó “el horror casi universal” con el que se ve un matrimonio entre padres e hijos.

El padre le pidió a la Justicia local que declare las leyes inconstitucionales e inaplicables en su caso, que la demanda denomina "PAACNP" para parejas de "padres e hijos adultos no reproducibles".

"Hay casos conocidos de padres que se separan de sus hijos en la infancia, solo para reunirse décadas después y volverse románticos", dijo Sylvia Law, profesora de derecho de la Universidad de Nueva York.

El abogado de derecho matrimonial y familiar de Manhattan, Eric Wrubel, dijo que el caso no prosperará. Y citó un ejemplo muy conocido: “Lo más cerca que podés acercarte es Woody Allen , y esa no era su hija, era una niña adoptada a la que nunca adoptó y todavía le revuelve el estómago a la gente”, dijo.

Soon-Yi es la hija adoptiva de Mia Farrow, ex pareja de Allen, por lo que éste fue su padrastro adoptivo antes que su marido. En su momento levantó muchísima polémica y, hoy, todavía el caso sigue generando opiniones encontradas.