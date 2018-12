El Papa Francisco dijo que la Iglesia católica "no se cansará de hacer todo lo necesario" para llevar ante la Justicia a los abusadores de niñas y niños que son parte de la institución religiosa, a la vez que reconoció "errores del pasado" que se convirtieron "en el mayor escándalo en esta materia al encubrir la verdad".



Los abusos sexuales a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia fueron el eje del discurso que dio el jefe del catolicismo ante los cardenales y superiores de la Curia Romana en la Sala Clementina del Vaticano, con motivo de la próxima Navidad.



"Dios nunca olvida el sufrimiento experimentado por muchos menores a causa de los clérigos y personas consagradas: abusos de poder, de conciencia y sexuales", dijo Francisco.



En ese sentido, adelantó que durante la reunión con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, que se realizará del 21 al 24 de febrero en el Vaticano, "se cuestionará, valiéndose también de expertos, sobre cómo proteger a los niños; cómo evitar tales desventuras, cómo tratar y reintegrar a las víctimas; cómo fortalecer la formación en los seminarios".



Será el primer cónclave de estas características en la historia de la Iglesia católica del que participarán además de los representantes de las 130 conferencias episcopales, víctimas de abusos por parte del clero. La coordinación del encuentro estará a cargo del arzobispo maltés Charles Scicluna y el jesuita alemán Hans Zollner.



Scicluna tuvo a su cargo dos de las investigaciones mas resonantes por casos de pedofilia en la jerarguía católica, la de los sacerdotes Fernando Karadima (chileno) y el mexicano Marcial Maciel, ambos condenados por abusos sexuales.



Este año, el jefe de la iglesia católica ya aceptó la renuncia de siete obispos chilenos, en medio de una limpieza del clero de ese país ante reiteradas denuncias de abusos a menores de edad, proceso que comenzó en mayo pasado cuando el pontífice citó en la Santa Sede a 34 prelados de Chile, quienes presentaron sus dimisiones en bloque tras reconocer haber cometido "graves errores y omisiones" en relación a la violencia sexual hacia niños. "Se buscará transformar los errores cometidos para erradicar este flagelo no solo del cuerpo de la Iglesia sino también de la sociedad", agregó.



Asimismo, el pontífice argentino admitió que "es innegable que algunos responsables, en el pasado han tratado muchos casos sin la debida seriedad y rapidez. Esto nunca debe volver a suceder". También agradeció "sinceramente a los trabajadores de los medios que han sido honestos y objetivos y que han tratado de desenmascarar a estos lobos y de dar voz a las víctimas. La Iglesia pide que no se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad".



Francisco pidió al periodismo "ayuda en esta difícil tarea, que es reconocer los casos verdaderos, distinguiéndolos de los falsos, las acusaciones de las calumnias, los rencores de las insinuaciones, los rumores de las difamaciones". Y, al referirse a los abusadores, señaló: "Conviértanse y entréguense a la justicia humana, y prepárense a la justicia divina".



Desde que inició su pontificado, Francisco ha tenido la oposición del ala más conservadora de la Iglesia y hace unos meses el ex nuncio de Washington Carlo María Vigano escribió un manifiesto de acusaciones contra el papa en el que le pedía su renuncia por haber ocultado que sabía de los abusos del cardenal estadounidense Theodore McCarrick, consignó EFE.