El papa Francisco permanece despierto "en buenas condiciones generales", tras ser sometido ayer a una operación por la que le extirparon la mitad izquierda del colon, en una intervención programada que duró tres horas y por la que quedará internado al menos una semana.

Médicos especialistas aseguraron que seguraron que la intervención quirúrgica de "hemicolectomía izquierda" a la que fue sometido el Sumo Pontífice, "no debería ocasionarle trastornos a su expectativa ni calidad de vida".

"Hemicolectomía quiere decir que le sacaron la parte izquierda del colon", explicó Edgardo Smecuol, presidente saliente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE).

El médico explicó que la colectomía es un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa todo o parte del colon para tratar o prevenir enfermedades y afecciones que lo afectan, y "cuando se hace una hemicolectomía izquierda, lo que se saca es la mitad izquierda del intestino (grueso o colon), porque ‘hemi’ es mitad".

"El colon o intestino grueso tiene, yendo desde abajo hacia arriba: el recto, después el sigmoides, que es donde empieza el colon izquierdo, el colon ascendente (que es el colon izquierdo verdaderamente), un sector transverso y el colon derecho, conformando todo como una guirnalda", agregó sobre la salud del religioso.

Y es justamente en esta zona intervenida "donde se encuentran en general los divertículos" propios de la "enfermedad diverticular" que padece Jorge Bergoglio.

Esta enfermedad se caracteriza por la formación en el colon o intestino de "divertículos", pequeñas bolsas que se producen por "una herniación de la mucosa del intestino a través de la capa muscular", cuya causa aún se desconoce pero "se sabe que es mucho más frecuente en la población occidental vinculado a sus dietas pobres en fibras y ricas en carbohidratos refinados".

El médico aseguró que fue "una operación más extensa para lo que uno imaginaba", en el sentido de un pequeño segmento que se extirpaba en lugar de lo que realmente ocurrió una hemicolectomía izquierda que implica "unir el recto con la mitad del intestino trasverso", pero "es la cirugía pautada en estos casos" para "mayor seguridad".