Joe Biden anunció días atrás su primer triunfo legislativo realmente bipartidista, en este caso en materia de infraestructura. Sin embargo, durante el anunció olvidó hacer comentarios sobre el derrumbe parcial del complejo Champlain Tower North, un edificio de 12 pisos en el condado de Miami Dade.

Recordemos que los demócratas, el partido del actual presidente, tienen un escasa mayoría en lo que sería la Cámara de Diputados, allá la llaman Cámara de Representantes, y un Senado empatado 50 a 50, por lo que está obligado a negociar. En Estados Unidos para aprobar un proyecto en la cámara alta se requieren 60 votos, lo que ellos llaman “filibustero” u “obstruccionismo” (filibuster en inglés). El jefe de Estado anunció en una rueda de prensa que llegó a un acuerdo con un grupo de senadores republicanos para aprobar una parte de su Plan de Infraestructura.

“El hecho es que invertir en infraestructura ha tenido apoyo bipartidista en el pasado. Es más, cuando entré al Senado conseguir apoyo para este tipo de planes era de lo más fácil de hacer. Pasó mucho tiempo desde que nuestro país era capaz de lograr un acuerdo bipartidista grande sobre infraestrucura”, celebró el ex senador.

Recién después de media hora de discurso, Biden se acordó de la tragedia.

A pesar de todo, esta no es la historia principal, ya que finalizando su discurso que duró un poco menos de 30 minutos, la vicepresidenta Kamala Harris, tuvo que recordarle que debía hacer algún comentario sobre la tragedia en Florida.

"Entonces, de nuevo, si resulta que lo que he hecho hasta ahora, lo que hemos hecho hasta ahora es un error, se mostrará". La economía no va a crecer como antes. La gente no va a tener trabajos con salarios más altos, como antes. La gente se quedará sin trabajo, como antes, sin opciones. El desempleo seguirá subiendo, en lugar de seguir bajando. Si eso sucede, entonces mis políticas no tenían mucho sentido, pero no cuento con eso. Esa es mi forma de contar cómo está funcionando ", concluyó Biden y finalizó diciendo "Tengo que tomar un helicóptero, gracias".

En ese momento procedió a irse pero fue rápidamente interceptado por Harris quien “lo atajó justo” y pareció recordarle sobre el colapso del complejo. Según algunos medios locales, lo que le susurró al oído fue la palabra “Florida”.

Al unísono, varios reporteros gritaron: "Sr. Presidente, ¿viajará a Florida, señor? y "¿Podemos preguntarle sobre Florida?

“Oh si, pido disculpas. Gracias señora vicepresidente. He hablado, casualmente, con el alcalde de Miami-Dade, que estuvo ayer en mi oficina. Y hablé con ella hoy, no sobre eso, obviamente, así que tuve una larga conversación con ella hoy”, retomó el Comandante en Jefe.

“También he hablado con la congresista Debbie Wasserman Schultz, que tiene ese distrito. Nos hemos puesto en contacto con FEMA. Están listos para empezar ”, continuó Biden. “El gobernador va a tener que - nosotros no podemos - ellos - ellos están inspeccionando lo que es - lo que ellos creen que es necesario. Pero estoy esperando que el gobernador pida - declare una emergencia si - y especialmente a medida que aprendamos más sobre lo que el resto - podría suceder con el resto del edificio ”, finalizó.

Así Kamala Harris "rescató" a Joe Biden

Esta metida de pata puede parecer simpática, pero lo cierto es que muchos republicanos siguen cuestionando la salud mental del presidente. El ex médico presidencial de Barack Obama y Donald Trump, Ronny Johnson, quien actualmente se desempeña como diputado por el estado de Texas, le envió hace poco tiempo atrás una carta a Joe Biden aconsejándole que se someta a un examen cognitivo, debido a "deterioro mental y olvido" se han vuelto más evidentes en los últimos dieciocho meses".

Esta carta fue firmada por otros doce legisladores republicanos que añadieron que el presidente debería "seguir el precedente establecido por el ex presidente Trump para documentar y demostrar sólidas habilidades mentales".