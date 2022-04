Hay situaciones de la vida cotidiana tan descabelladas, que parecen sacadas de la más atroz película de terror. Sin embargo, la ficción no puede igualar la realidad de un macabro episodio que tuvo lugar en Reino Unido.

Durante el año 2021, se perpetró el 11 de septiembre un hecho que podría ser parte de un filme. Jon Hamblin, de 42 años, y su pareja, Jessica Whinham, de 20, invitaron a uno de sus amigos a quedarse a dormir en su casa.

La vivienda está situada en North Shields, Inglaterra. Hasta ahí, todo normal. Lo que pasó después fue realmente salvaje. Una vez dormidos todos los invitados, los anfitriones procedieron a apuñalar y torturar a uno de sus huéspedes.

¿Quién fue la víctima de los desquiciados anfitriones?

La víctima, un hombre de 35 años —identificado como Paul Binks— pasó la noche en el sillón de la pareja. Durante la madrugada despertó y se encontró sobre sumergido en un gran charco de sangre. Pese a esto, lo peor vino después cuando sintió que tenía una gran herida en el estómago y que sus intestinos estaban expuestos.

Luego, sus "supuestos amigos" lo torturaron. No solo intentaron ahorcarlo con un cargador de celular; además, Jon le decía que le sacaría el corazón y lo ahogaría mientras Jessica reproducía una canción que sabía que Paul odiaba.

"Recuerdo haber creído 'me va a matar'".

Sin embargo, los chacales lo dejaron marcharse, por lo que ensangrentado y con las pocas fuerzas que le quedaban caminó hasta la casa de una pareja que lo ayudó a llamar a los servicios de emergencia.

La pareja del horror fue detenida.

The Sun, reconocido tabloide "pirata", precisó: "No tenía ninguna fuerza, mis tripas estaban colgando. Creo que entré en modo de supervivencia. Recuerdo que pensé 'no voy a morir aquí, necesito sobrevivir'".

Las macabras declaraciones del sobreviviente

"Recuerdo haber creído 'me va a matar' y 'me estoy muriendo' y Whinham no parecía molesta en absoluto y estaba limpiando", le contó la víctima a los medios británicos.

De acuerdo con la Policía de Northumbria, el problema comenzó cuando Paul le manifestó a Jon que Jessica no era confiable. ¿El motivo? Horas antes del ataque, había salido a comprar drogas y le contó a su traficante que se estaba quedando con ellos, entonces este le dijo que la mujer de su amigo era una persona conflictiva.

.

"Que en el pasado había metido a muchachos en problemas por acusaciones que no fueron probadas", aseveró. Pero Jon lo tomó como una ofensa y junto con Jessica atacaron a Paul mientras este dormía. Cuando la víctima despertó y vio que estaba herido, rogó por su vida y, tras convencerlos de que no diría lo que le habían hecho, lo dejaron irse.

En total tenía siete heridas, por lo que lo trasladaron en una ambulancia aérea a un hospital, donde posteriormente se recuperó.

Cómo cayeron los chacales

Una pareja de vecinos ayudó a Paul cuando lo encontraron desangrándose y aguardaron con él hasta que llegaron los servicios de emergencia. Después, el hombre declaró ante la Policía de Northumbria y gracias a eso fue posible detener a Jon Hamblin y Jessica Whinham, de 42 y 20 años, respectivamente.

Al inicio, los dos negaron haber apuñalado y torturado a su amigo, sin embargo, durante una audiencia el pasado miércoles 6 de abril, las autoridades determinaron que eran culpables en un juicio que duró apenas media hora. Ambos estarán en prisión preventiva hasta que sea su próxima citación, en la cual les dictarán sentencia por intento de homicidio.

"Ninguna sentencia de prisión le quitará el dolor de lo sucedido, pero espero que este veredicto de culpabilidad le reconforte sabiendo que sus atacantes fueron llevados ante la justicia y que tendrán que pagar por sus viles acciones", dijo Jill Hall, la jefa de policía local.