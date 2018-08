En las redes sociales se hizo viral un video que muestra cómo un pasajero atacó a golpes al conductor de un colectivo en la localidad peruana de San Martín de Porres. El hombre quería bajar en la mitad de la calle de manera informal y el chofer le negó esa posibilidad.



El conductor Juan Casimiro le explicó amablemente por qué no podía dejarlo bajar. Sin embargo, el pasajero enfureció y comenzó a golpearlo salvajemente en la cara.



El colectivo pertenece a la Empresa de Transportes Grupo Diez S.A.C. y el conductor dijo que no es la primera vez que ocurre algo así y por eso instalaron cámaras en sus unidades por esta razón.



La denuncia fue realizada ante la Policía, pero se desconoce la identidad del pasajero por lo que aún no se tomaron medidas judiciales.



El conductor habló luego del incidente y explicó que, conforme a la ley, no tienen permitido dejar a los pasajeros donde no haya paradas porque "es para su propia protección".



La agresión y la respuesta del conductor