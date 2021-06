La vida de José Alberto Flores, el payaso "Chuponcito", cambió desde que Bárbara Estrada, ex pareja y asistente suya, lo denunció por acoso y extorsión.

Se conocieron el 2011, cuando le ofreció a la joven ser asistente en el circo y tres meses más tarde, ya había formalizado el noviazgo.

Todo transcurría normalmente hasta que ella descubrió que varias mujeres lo llamaban en el plano sentimental, lo que provocó problemas entre ellos, especialmente después de enterarse que él tenía el virus del Papiloma Humano, lo que terminó de romper el vínculo.

Flores no contento con su negativa, era muy insistente con Estrada y como la mujer se negaba a regresar como amantes, en 2018 la amenazó con publicar videos íntimos suyos.

Bárbara decidió por dar a conocer la difícil situación que estaba viviendo luego de la denuncia por abuso sexual de Carla Oaxaca, ex manager de Chuponcito y emprendió acciones legales contra el humorista por delitos contra la intimidad sexual, violencia familiar y extorsión.

Y en los últimos días se conoció que Lezlye Ivonne Luévano, ex bailarina del programa Se Vale, también sufrió los atropellos y la intensidad desmedida del actor, que según ella, la acosó por siete años y la condicionó en tu trabajo.

Estrada, Oaxaca y Luévano se unieron en el piso del programa "Hoy" para hablar de la situación legal de cada una y del drama que les tocó vivir.

"Quiero que sepan que sí lo hacía (buscar otro trabajo) porque por el acoso yo me salía, trabajaba en otros lugares, pero el señor se encargaba de hablar con mi jefe de ese momento para que me corriera y yo regresara con él", comentó. Lezlye, quien cansada del comportamiento de su superior, no resistió más y accedió a mandarle una foto pensando en que todo iba a terminar ahí y fue esa misma imagen la que difundió la actual pareja de Flores.

"Yo era la responsable de mantener a mi familia y por esa razón cometí un error de mandarle una foto", dijo.

Según su ex trabajadora, en los últimos tres años la situación empeoró, pues el payaso le pedía fotos desnuda y videos sexuales, situaciones que rechazaba y por las que la despidió infinidad de veces hasta que accedió.

Lezlye añadió que además de soportar el acoso sexual, muchas veces su sueldo dependía de situaciones ajenas a ella como el estado de humor del comediante y se quejaba de que la bailarina no estuviera a gusto trabajando con él.

"Mi sueldo dependía de su estado de humor, si el estaba de buenas me pagaba lo que debía de ser, si él estaba de malas me pagaba menos", añadió.

"Estoy segura de que sí puede haber más. Yo las invito a que hablen, que no se queden con eso. Es muy fuerte, es muy duro, es muy complicado hablar del tema pero por favor no se queden calladas", concluyó.

