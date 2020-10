Luego del anunciado retiro de la política de Jose "Pepe" Mujica, su palabra era muy esperada. Y el primer medio que eligió el ex presidente para brindar una entrevista fue Crónica HD. Como es costumbre, Pepe no se guardó nada y respondió las preguntas de Javier Borelli, Sonia Aristimuño y Constanza Costa, periodistas de El Desorden Mundial.

Pepe Mujica opinó sobre la reforma a la constitución que se votó en Chile y los movimientos en la región. "Los procesos no son simples, hay una tendencia mundial a votar en contra de lo que tienen, sin tener muy claro que se vota. Sino no se puede explicar la desaparición de los partidos políticos tradicionales en Francia, la aparición de los chalecos amarillos un año después, el giro sorpresivo de México a la Izquierda y lo de Bolsonaro en Brasil. En esta era digital, hay una tendencia a estar disconformes. Y mucha gente se deja llevar por esa falsa sensación" explicó el ex presidente de Uruguay sobre el desparejo mapa político de America Latina y los avances de la derecha en todo el mundo.

Sobre lo de Chile en específico, comento que en ese país trasandino, "hay una polarización en la sociedad y la situación social es bastante mala. Si no hay políticas paralelas del estado que busquen mitigar la enorme desigualdad, tenemos este resultado: el disconformismo de gran parte del pueblo chileno, que sorprendió por la violencia. La culpa se la lleva la constitución, pero la culpa se la debería llevar el fanatismo con el que abrazaron a la derecha" dijo Mujica.

Este martes se cumplen 10 años de la partida de Néstor Kirchner y ante la consulta por su recuerdo, Pepe no dudó: "Desgraciadamente con Néstor hable cinco veces, pero siempre me pareció un tipo formidable. Un hombre con una visión moderna de las relaciones latinoamericanas y envidiable su concepción de los derechos humanos. Me apena que cuando estaba en condiciones de dar lo máximo, se le acabó el rollo de la vida". Sobre este tema argumentó que "tenía mucho para darle a la Argentina y profundizar el modelo, pero dejó su salud en su presidencia".

En tanto que también opinó sobre el presente y la figura de Alberto Fernández. "Argentina tiene un problema de grieta y de ver todo en blanco y negro. Creo que Fernández tiene el mejor espíritu de encontrar acuerdos mínimos y una paciencia notable. Agarró un país con una crisis formidable, pero el viejo fantasma de la debilidad de la moneda está jugando en contra".

Mújica se mostró sorprendido por las protestas anti cuarentena, que estableció increíble "por el fanatismo, "ya que la única medida que había disponible era la prevención. Es una guerra contra un amigo invisible y aunque nos duela mucho, no hay otra forma. Todas estas cosas frenan a la Argentina, es la grieta que divide todo".

El ex presidente uruguayo exhortó a los argentinos a buscar "4 o 5 puntos de acuerdo, y así se darán cuenta que los desacuerdos no son tantos". En tanto que también comparó la situación en Uruguay y su reconciliación con la oposición: "En la vida hay que mirar para adelante, y hay que convivir pensando en el mañana. Las heridas del pasado, hay que aprender y saber que hay cuentas que no te las paga nadie, sino vivimos de espaldas al porvenir" finalizó el querido Pepe.