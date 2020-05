Gail Savage, de 29 años, forma parte de la lista de los 30 millones de estadounidenses que quedaron sin empleo por la crisis que ocasionó a nivel mundial la pandemia del coronavirus.

La joven bartender y bailarina de Indianápolis, la capital del estado de Indiana, se quedó sin ahorros y no pudo pagar su alquiler. Le transmitió su difícil situación al dueño del departamento y le prometió que cuando pueda recibir la ayuda del gobierno iba a pagarle. Sin embargo, la respuesta del hombre la dejó helada. Le ofreció “pasar la noche juntos”.

“Pensé que había sido un error, que en realidad quería enviarle ese mensaje a su novia”, dijo la mujer, madre de un nene de dos años, a BuzzFeed News.

.

“No sé si querías enviarme eso”, le dijo Gail al recibir la propuesta. El hombre confirmó que el mensaje era para ella. “¿Me preguntas de manera sexual?”, insistió la inquilina y el dueño del departamento respondió monosilábico: “Sí”.

“En el momento en que me di cuenta de lo que estaba sucediendo, me volví loca: puse a mi hijo en su asiento del auto y arranqué. Lo primero que pensé fue: ‘No sé a dónde voy a irme a vivir, pero no puedo quedarme acá’. Estaba muy asustada”, agregó.

El intercambio de mensajes.

“Eligió a la persona equivocada porque estoy preparada para ir hasta las últimas consecuencias de esto”, dijo Savage. “No voy a permitir que me haga esto a mí ni a nadie más”.

En diálogo con BuzzFeed, el inquilino rompió el silencio y sostuvo que sólo se trató de “una broma” y “un malentendido" porque quería escribir a su exesposa pero que se confundió de chat.

“Él sabía que no tenía trabajo. Él sabía que no tenía a dónde ir, se estaba aprovechando de mí”, dijo Savage al medio estadounidense. Con la ayuda de un amigo, Savage finalmente encontró otro departamento para mudarse y ahora quiere denunciar al hombre ante la Justicia, gracias al asesoramiento de la ONG Vivienda Justa.