Un periodista defensor de las políticas de Jair Bolsonaro, negador de la pandemia, que rechazaba el uso de barbijo y aseguraba que las restricciones coartaban la libertad de tránsito, murió víctima del coronavirus. Se trata de Stanley Gusman, de 49 años, quien llegó a tomar hidroxicloroquina, medicina promocionada por el ultraderechista jefe de Estado, pero que la Organización Mundial de la Salud descartó que tenga eficacia contra la enfermedad.

Una de las barbaridades que decía en sus programas era que no se dejaría medir la temperatura en la entrada de comercios, ya que el termómetro infrarrojo daña las células del cerebro. Esto fue desmentido por médicos y especialistas. Incluso protagonizó una polémica con el alcalde de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, quien el 18 de diciembre último dijo a los ciudadanos: "Cuidado que no mates a tu padre, a tu amigo, a tu madre, no pases la última Navidad con tu familia".

En respuesta, durante su programa, Gusman afirmó: "No estoy de acuerdo contigo. Voy a visitar a mi padre, voy a visitar a mi madre y no los voy a matar. Creo que es una falta de respeto que digas eso".