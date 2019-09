Zippy, un pequeño perro Jack Russell Terrier de 9 años, murió luego de rescatar a toda su familia humana de un incendio, que tuvo lugar en su casa de Estados Unidos.

Zippy o Bothwell, como lo llamaban en el centro donde lo rescataron, dormía junto a cuatro integrantes de la familia Butler, cuando se dio cuenta de que su hogar se estaba prendiendo fuego.

La alarma anti incendios de la casa de Leroy Butler no sonó, ya que la potencia del incendio era tal, que incluso derritió las alarmas. Al ver que los Butler no despertaban, Zippy comenzó a correr por todos lados y trató de despertarlos con sus ladridos, hasta que lo logró.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Bradenton, en el oeste de Florida, el incendio arrancó a las 2 de la madrugada en la zona del altillo, próximo a la instalación de aire acondicionado, pero aún se desconocen los motivos que lo originaron.

El incendio arrancó a las 2 de la madrugada en la zona del altillo.

Leroy describió a Fox cómo fue la hazaña de su perrito: "Él iba y venía. Saltaba de cama en cama, de un lado a otro. No le importaba que la casa estuviera ardiendo y que los muebles y el techo escupieran llamas, su labor era avisar a todo el mundo de que estabamos en peligro".

Gracias a Zippy, todos (Leroy, su padre y dos hijos) se despertaron y escaparon de las llamas. En el momento que huían, se dieron cuenta que su perro no estaba junto a ellos. Fue en ese momento que Leroy trató de regresar, pero el fuego ya se había extendido por toda la casa: "El suelo del salón estaba ardiendo, así que Zippy no tuvo por dónde salir corriendo. Era un perrito pequeño. No tenía a dónde ir".

La familia no pudo hacer más que esperar a que los bomberos terminaran de hacer su trabajo para ingresar a la casa. Cuando finalmente entraron, encontraron al cuerpo de Zippy en el piso. El can quedó sin vida a causa del humo que ingresó a sus pulmones, el cual le provocó una asfixia.

Los Butler se quedaron sin su casa y sin su perro. Lo único que conservan de Zippy está en sus recuerdos: "Lo adoptamos como mascota, así que solo puedo decir que fue un buen perro. Un héroe que a pesar del humo siguió haciendo su trabajo. Es la 'persona' a la que no pude salvar, la 'persona' hasta la que no pude llegar". Y continuó: "Estoy profundamente dolido por ello. Supongo que Zippy fue al cielo de los perritos".

Así quedó la casa luego del incendio.

Desde Humane Society, el refugio que cuidó al animal y le encontró una familia en los Butler, escribieron: "Estamos trabajando en esta tragedia con nuestro personal de refugio mientras lloramos su fallecimiento. Envolveremos nuestros preciados recuerdos en una manta de amor y los guardaremos para nuestro gran amigo hasta que nos encontremos arriba".

"Gracias heroico Bothwell/Zippy por tu coraje y sacrificio final", concluyeron desde el refugio.