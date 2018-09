En la ciudad de Dartford, condado inglés de Kent, un perro llamado Louie salvó de la muerte a una niña de un año de edad, según informa Daily Mail. "Él realmente la salvó. Louie es mi héroe. Si no fuera por él, no tendría conmigo a mi hermosa hija", dijo Shannon Weeks, madre de la pequeña Chloe.

Louie y Chloe. Protagonistas de una emocionante historia de vida. (Gentileza Steve Finn)

Eran aproximadamente las 11 de la noche y Chloe Showell estaba durmiendo en su habitación. De repente, la niña sufrió de regurgitaciones, comenzó a ahogarse con sus vómitos y el sonido alertó a la mascota, que rápidamente reaccionó y encendió alarmas. Empezó a ladrar y a correr por todo el piso. Cuando Shannon lo escuchó, en un primer momento pensó que tal vez se trataba de alguien que pasaba cerca de la casa. Pero el can continuó ladrando, por lo que la madre comenzó a sospechar que algo iba mal. Al entrar en la habitación de su hija, la encontró boca abajo, pálida y con los labios azules. La levantó, le dio unas palmadas en la espalda y poco a poco fue mejorando.



Después del incidente, los padres llevaron a la pequeña a un cercano hospital, donde fue diagnosticada con bronquitis. Los médicos dijeron que si Louie no hubiera desatado la alarma, la niña no habría sobrevivido.

Louie, Shannon y la pequeña Chloe. (Gentileza Steve Finn)

Afortunadamente, la pequeña se ha recuperado por completo.