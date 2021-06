Este domingo, se llevaron a cabo las elecciones intermedias en las que se eligieron a los quinientos miembros de la cámara federal de diputados de México. Como toda jornada electoral, dejó algunas perlitas, en especial la de un perro que gracias a las redes se hizo famoso en distintas partes del mundo.

Es que el animalito se acercó a un hombre que fue a votar y lo acompañó mientras hizo la fila. Su persistencia lo conmovió y finalmente lo terminó adoptando. Todo ocurrió en la ciudad de Juriquilla, en Querétaro, en donde el votante vio que el can estaba perdido y casi lo atropellan. Lo llamó para que no lo embistieran y ya no se fue de su lado.

Hoy salí a votar y regrese con un nuevo amigo. Estaba perdido casi lo atropellan y se acercó a mi, ya no se despegó y me acompaño tota la fila hasta que voté. pic.twitter.com/CzJlEDNOM3 — Whiskyntanar (@whiskyntanar) June 6, 2021

“Hoy salí a votar y regrese con un nuevo amigo. Me acompaño toda la fila hasta que voté”, contó el usuario de Twitter@whiskyntanar junto con una foto del perro ya bañado. Se abrazaron y eso fue suficiente para crear el vínculo.

Aquí aún no estaba bañado como en la primera foto, ya comió y ahora duerme tranquilamente. pic.twitter.com/G3TmRjoSSF — Whiskyntanar (@whiskyntanar) June 6, 2021

“Deambulaba, buscaba comida, todos lo chuleaban pero nadie tomaba acción. Le llame, lo abracé y no se fue más”, agregó el orgulloso dueño. Al llegar a casa lo bañó, le dio de comer y lo dejó que descansara. Además, fue bautizado con el nombre de Blue.

Asegura que es la segunda vez que se conmueve con un perrito de la calle y lo termina haciendo parte de su familia. “No es la primera vez que hago esto, a Luna la adoptamos en 2014 fue encontrada solita de 2 meses en Ecatepec, la vi en internet y no dudé, a la semana estaba en Huatulco con nosotros. Aún no conoce a Blue porque es muy territorial”, sentenció el tuitero.