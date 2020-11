Por Francisco Nutti

@frannutti

Después de una semana complicada para la vida peruana, que incluyó la destitución por corrupción del ex presidente Martín Vizcarra y la renuncia de su sucesor, Manuel Merino, a los pocos días, por la presión social y la brutal represión policial que dejó dos muertos y cientos de heridos, el pueblo recuperó la esperanza con la asunción del flamante mandatario Francisco Sagasti. ¿Qué panorama ven los analistas?

"No se sabe cómo terminará esto ni tampoco si este presidente provisional va a tener la garantía que le da el apoyo popular. Lo que sí está claro es la decisión de la gente de no aguantar más a un político corrupto que no los represente o que represente sus propios intereses", dijo en diálogo con Crónica el analista internacional Juan Francisco Venturino, quien destacó que "lo que se viene en Perú es la caja de Pandora".

En ese sentido, explicó que "una vez que el pueblo sale a la calle y pretende ser oído, pasa lo que pasó en Chile, al que supuestamente le iba bien, pero que les iba bien a unos pocos, como las clases dirigentes y las clases altas". Para el especialista, " Perú vive horas decisivas, porque encontró su finitud a esta crisis profunda de representación con un conjunto de la sociedad civil que estaba adormecida y que ahora despertó".

.

Por su parte, la escritora y comunicadora peruana Ana Bendezú expresó ante Crónica: "La política en nuestro país ha sido fuertemente golpeada. No terminamos estos cinco años de un gobierno y ya pasaron cuatro presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Entonces, son los jóvenes a los que han llamado la Generación del Bicentenario quienes han salido a protestar, cansados de la política, de los engaños, de la mentira, y que estén primero los intereses de cada partido".

"Creo que lo importante es que se ha logrado un consenso entre las bases políticas. Sagasti ha tenido un buen discurso de inicio, ha pedido disculpas. Ha dicho que no hay nada que celebrar y ha pedido confianza en el Congreso. Nosotros, los ciudadanos, estamos esperando saber quiénes serán los jefes de cada sector", sostuvo y agregó: "Se vienen meses de trabajo arduo y queremos ver si continúan las políticas que han estado antes o si realmente existirá un cambio. Se debe apostar a la unión, al trabajo en conjunto, a buscar la gobernabilidad y escuchar a los jóvenes que han salido a marchar y que han dicho que van a estar muy vigilantes a lo que se haga. Son ellos a quienes los políticos se tienen que dirigir y no defraudar".

El deseo de pacificar

Apenas asumió, Francisco Sagasti, un ingeniero de 76 años, dedicado a la docencia universitaria y a la investigación, hizo un llamado al diálogo a todos los sectores, en momentos de un escenario político crispado, pero también con críticas al comportamiento de la clase política, contra la que se manifestaron las calles.

Sus primeras palabras como presidente fueron para hacer un reconocimiento a las movilizaciones en todo el país, marcadas por la presencia de los jóvenes, que rechazaron al régimen de su antecesor, Manuel Merino, quien renunció antes de cumplir una semana en el cargo, y a una clase política desacreditada por escándalos de corrupción.

Además, rindió homenaje a los dos estudiantes fallecidos y pidió a la Fiscalía que profundice las investigaciones sobre la brutal represión recientemente acontecida. "No habrá impunidad", aseguró.