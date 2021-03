El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este miércoles a la población no entrar en pánico con el récord de muertos por la pandemia, rechazó nuevamente las cuarentenas pese al colapso del sistema hospitalario en varias regiones del país porque habrá muertos "por hambre y depresión", y sostuvo que el Gobierno está haciendo lo correcto en la vacunación contra la Covid-19.



"Han creado el pánico, el problema está ahí delante de nosotros. Lamentamos. Pero no se puede vivir con pánico, de nuevo la política de quedarse en casa no, es morir de hambre y depresión", afirmó el mandatario, sin comentar la caída del 4,1% de la economía en 2020, la mayor en 30 años.



Lo hizo durante un diálogo con seguidores en la puerta de la residencia oficial, el Palacio de la Alvorada, ante quienes esbozó que prepara una cadena nacional para hablar sobre la situación de la vacunación en el país y se opuso a las medidas de contención y restricción de gobernadores e intendentes.

"Cancelé todas las suscripciones, el funcionario que quiera leer, que la compre con su plata", dijo Bolsonaro en la peor crisis de la pandemia, afectada por la velocidad de transmisión, tiempo de internación y letalidad de la variante P1 o cepa del Amazonas, surgida en noviembre en la ciudad de Manaos. Ante una pregunta sobre si va a hablar en cadena nacional, dijo que podría hacerlo para hablar sobre la vacunación.

Dijo que este mes habrá a disposición 22 millones de vacunas y luego unas 40 millones más."Estamos haciendo nuestra tarea en forma correcta", dijo el mandatario.