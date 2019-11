Una joven de 20 años fue condenada a pasar dos décadas tras las rejas acusada de obligar a su ex a tener sexo con ella en una vivienda de Estados Unidos. La víctima dio tremendos detalles del temible suceso.

El suceso ocurrió en junio de 2018, cuando Samantha Mears ingresó a la vivienda de su ex novio y esperó hasta que el joven ingresara a la casa. Una vez que el chico estaba adentro del inmueble, la acusada entró a su habitación, lo amenazó con un cuchillo y lo obligó a tener sexo con ella.

Una vez que la víctima pudo detener la agresión, agarró su teléfono y le mandó un WhatsApp a su hermana contandole lo sucedido. Su familiar leyó el mensaje de texto, dio aviso a las autoridades y corrió hacia la vivienda. Efectivos llegaron a lugar, irrumpieron en el inmueble y detuvieron a la acusada.

"Entró a mi casa cuando yo no estaba, violentó la cerradura y se lanzó sobre mí cuando ingresé. No me dejó de amenazar con el cuchillo hasta que tuve sexo con ella. Incluso, me mordió los brazos y orinó sobre la cama. Además, causó múltiples daños en el interior de mi vivienda, los cuales fueron valuados en unso 600 dólares", declaró la víctima ante la justicia.

Por otro lado, la chica aseguró que tuvieron relaciones consentidas pero decidieron su detención al advertir varias contradicciones en su relato. Tras más de un año de investigaciones, la Justicia determinó sentenciar a la acusada a 20 años de prisión.