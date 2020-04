En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus que vive el mundo, muchas personas a través de sus redes sociales muestran que canalizan el confinamiento cocinando y comiendo más. Sin embargo, también están quienes aprovechan el tiempo en casa para hacer actividad física. Tal es el caso de Trinity Wills, una joven británica de 20 años que logró bajar 44 kilos bailando.

La mujer estableció sus propias rutinas de baile con sus canciones favoritas. De tal manera, es que logró pasar a pesar 65 de 109 kilos. "Estoy muy orgullosa de lo lejos que he llegado y definitivamente voy a seguir bailando", afirmó. Y agregó: "Había alcanzado un peso aterrador en una edad muy temprana. Odiaba cualquier forma de ejercicio, pero seguía comiendo emocionalmente".

La lucha contra el peso de Trinity proviene de su infancia. "Siempre había sido la niña más grande de mi clase en la escuela y a medida que crecía lo era más. Me conocían como "la gorda" y solía engordar unos 6 kilos al año", recordó Trinity.

"Empecé a sufrir dolor en las articulaciones de mis rodillas debido a mi peso, lo que me hizo volverme más perezosa. Me costaba mantenerme al día en educación física o correr tan rápido como mis amigos. Fue vergonzoso", dijo en una entrevista realizada al medio The Sun, en la que además relató: "Un simple paseo me dejaba sin aliento, haciéndome evitar cualquier forma de ejercicio. Cuanto menos hacía, más aceptaba que no iba a cambiar cómo era".

Esto se juntaba con su especial predilección por dulces y golosinas. "Comía un montón de chocolate, galletas y pasteles. Recuerdo que me despertaba antes que nadie y devoraba todo el chocolate que había para desayunar", contó.

Sin saber por dónde empezar, el primer paso deTrinity fue comprar un DVD de fitness con música de hip-hop para copiar las secuencias coreográficas desde su living. "Al principio el baile era duro y perdía el aliento constantemente, pero me esforzaba por no rendirme. Después de un par de veces, me acostumbré. Estaba decidida. Desde entonces, me encantaba bailar por la casa sola. Me ponía canciones optimistas de Beyonce y Bruno Mars, inventando mis propias pequeñas rutinas. Nunca había sentido esa sensación de libertad", dijo Trinity, quien añadió que comenzó a disfrutar la actividad, razón por la que pasó de hacerlo una o dos veces por semana, a realizarlo diariamente.

Paralelamente, se puso a régimen con una alimentación más saludable. "No podía creer lo rápido que el peso comenzó a bajar. Había estado allí toda mi vida y en cuestión de meses, estaba desapareciendo", contó.

Y añadió: "El baile se hizo más fácil con cuanto más peso perdí, así que podía esforzarme más. Mis amigos empezaron a comentar que parecía mucho más feliz… y yo también lo sentía".

Sin embargo, ahora la joven comenzó a utilizar pesas en sus rutinas para tonificar los músculos, aunque el baile sigue siendo la base de sus movimientos. "Voy a seguir bailando en mi sala de estar, y lo recomendaría a todo el mundo para que se sienta bien", concluyó.