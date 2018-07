Ya se registraron más de 270 muertos en menos de 3 meses. (Captura)

En medio de una crisis sangrienta que dejó más de 270 muertos en tres meses en Nicaragua, jóvenes grabaron cómo vivieron uno de los violentos ataques de las fuerzas armadas del Gobierno. Los desesperantes videos se viralizaron en las redes sociales.



En uno de los videos, una joven manifesta quebrada en llanto: "Mamá, perdón. Salí a defender a mi patria. Te amo".



En tanto, el estudiante que la acompaña agrega: "Nos vamos a morir, no hay nada que hacer. A mi mamá no la veo desde abril, diganle que la quiero mucho y que no me arrepiento de nada".

"#Nicaragua no nos dejes morir"... El grito desesperado de esta estudiante dela UNAN en #Managua, mientras eran atacados con fusiles Ak-47 de guerra por los paramilitares y policías enviados por #DanielOrtega. Es hora de una acción militar internacional en contra de esta masacre! pic.twitter.com/eqHrnV26A9 — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 14 de julio de 2018 Una estudiante que se encontraba en otras de las habitaciones también hizo pública la situación y manifestó: "Nos están tirando a matar, ya no respetan ni la Iglesia. Somos una familia y nos duele por cada uno de los heridos y secuestrados. Hagan esta noticia internacional, por favor. Escuchen los disparos, nos están tirando a matar ya no respetan ni la Iglesia". #URGENTE Desde la Parroquia de la Divina Misericordia en Managua muchachos buscan refugio, aún así los paramilitares de #DanielOrtega siguen disparando a los estudiantes de la UNAN! #SOS Sólo el pueblo salva al pueblo! Vergüenza el @EjercitoNica Hagan algo cobardes!#SOSNicaragua pic.twitter.com/nysvkjJL33 — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 14 de julio de 2018

Los videos fueron grabados durante un ataque a balazos de fuerzas del gobierno nicaragüense contra una iglesia en Managua, donde unos 200 estudiantes permanecieron atrincherados desde el viernes.



Tras unas 20 horas de terror bajo hostigamiento de antimotines y paramilitares, los jóvenes lograron, por gestión de la Iglesia católica, salir del templo Divina Misericordia, donde se refugiaron al ser atacados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en el suroeste de Managua.



"Nos estaban tirando a matar. Fue durísimo, ellos con armas de alto calibre nosotros sólo con morteros" contó un joven a la prensa en la catedral de Managua (centro), donde fueron llevados en autobuses escoltados por ambulancias y la comitiva eclesiástica.



Los dos jóvenes que murieron tenían disparos en la cabeza. Uno de ellos falleció dentro de la parroquia y el otro desangrado en una barricada, y su cuerpo recién pudo ser recuperado esta mañana por sus compañeros, debido a lo prolongado del ataque.



El cardenal Leopoldo Brenes, quien medió en la liberación de los estudiantes junto con el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, señaló a las autoridades del gobierno como "únicos responsables de estas acciones".



La UNAN, donde los muchachos se mantuvieron casi tres meses en barricadas, era el último bastión de resistencia de los estudiantes, punta de lanza de un movimiento de la sociedad civil que exige la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de una brutal represión y de crear una dictadura.