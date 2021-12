Una moza de un restaurante de la ciudad de Nueva York tuvo un tenso cruce con uno de los clientes del local donde trabaja, luego de que ella lo sorprendiese mirando y acosando a dos menores de edad. El video fue subido por otro comensal a las redes sociales, donde rápidamente se hizo viral.

Los usuarios de las redes sociales vieron el video viral y elogiaron el accionar de la mujer. La camarera, identificada como Sandra, arremetió contra el hombre pedófilo y le vociferó que se merecía “que lo encierren en Bellevue” una prisión y hospital psiquiátrico de Manhattan.

En tanto, el video fue subido por el usuario @louiscozz, quien lo colgó en la red social TikTok. Las imágenes de la filmación mostraron a la mujer mientras le criticaba al hombre que él estaba “siendo abusivo” y que pedía demasiado después de recibir una buena taza de café.

“Para ser honesta, nadie quiere servirte”, le espetó al hombre, que estaba sentado solo. “Te lo pido de forma amable… ¿Podrías irte, por favor? Te dimos una taza de café, ¿qué más quieres?”, le pidió, furiosa.

Además, la moza agregó: “No me vas a llamar 'infeliz'. No vas a llamar a la gente 'lesbiana'. Y ten por seguro que no vas a mirar a niñas menores de edad”.

Por su parte, el hombre se defendió al decir sólo que él no miraba “niñas menores de edad”. Sin embargo, muchas personas lo habían visto, por lo que tanto el usuario que filmo la secuencia, como los demás comensales de alrededor, le dieron un fuerte aplauso a la camarera por haber enfrentado al aparente pedófilo.

El vídeo termina en el momento en que la joven le dice al hombre que “merece ser encerrado en Bellevue”, en una aparente referencia a una prisión y hospital psiquiátrico de Nueva York.

El tiktoker dialogó con el medio local New York Post y dijo que la moza, identificada como Sandra, trabajaba en el Massapequa Diner, en la localidad de Massapequa, Nueva York. En un segundo video de TikTok la mujer comentó que estaba “muy agradecida” por los aplausos y por el apoyo de los demás usuarios en las redes.

Así la moza arremetió contra el cliente acosador de menores

