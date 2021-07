El Dr. Denis Graifer, viceministro de Salud de la región de Saratov, en Rusia, advirtió a la población que "deberían abstenerse" a tener relaciones sexuales durante los próximos tres días de haber recibido la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

"Creo, y todo el mundo también lo sabe, que el sexo es una actividad que consume mucha energía", sostuvo el Dr. Graifer en una conferencia de prensa, brindada esta semana. "Por eso advertimos a las personas que han sido vacunadas que no se recomienda aumentar la actividad física, incluido el sexo", destacó.

Entre las razones que aporta el viceministro están la de que el sexo provoca "un mayor estrés físico", como cualquier otra actividad que implique movimientos bruscos del cuerpo. Asimismo, enfatizó en las prohibiciones que ya habían sido comunicadas, tales como evitar el vodka (o cualquier bebida alcohólica), fumar y asistir a saunas, inmediatamente después de vacunarse.

Denis Graifer, el viceministro de Salud de la región de Saratov, en Rusia.

Según datos facilitados por las propias autoridades de ese país, Rusia tiene una de las tasas de vacunación más bajas del mundo, con solo el 13 por ciento del país completamente inmunizado en comparación con un promedio europeo del 30 por ciento.

Rusia utiliza su vacuna Sputnik V de cosecha propia para su implementación, una inyección de adenovirus de dos dosis, similar a la inyección de AstraZeneca.

Hasta el momento, organismos internacionales de salud como la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos no han aprobado la vacuna. Sin embargo, los datos recopilados de 47 países donde está en uso sugieren que es muy eficaz para detener los casos graves del coronavirus.

Por su parte, el ministro de esa región rusa, Oleg Kostin, señaló que su subordinado se excedió en la advertencia y resaltó que las relaciones pueden tener relaciones sexuales "pero con precaución" y afirmó que las personas deben "tener sentido común y no exagerar" en el acto íntimo.

Ante la llegada de las variantes India y Delta (esta última considerada como la más peligrosa del virus SARS-CoV-2), Rusia se encuentra actualmente en medio de una tercera ola de Covid-19, por la mayor transmisibilidad de esa cepa.

Este viernes, el país anunció más de 25 mil casos de la enfermedad, el total más alto hasta ahora en la tercera ola y acercándose a los máximos históricos de 28 mil casos que ocurrieron durante el invierno. Además, Rusia reportó más de 700 muertes por el coronavirus, el total más alto hasta el momento. La cifra oficial de muertos por Covid-19 es en ese país asciende a 141.501.

¿Qué dicen los médicos sobre la prohibición?

La especialista y médica Sarah Jarvis aseguró que "no hay absolutamente ninguna razón para abstenerse de tener relaciones sexuales después de la vacuna contra el Covid-19".

Los médicos del mundo estudiaron la efectividad y efectos de la vacuna contra el Covid-19.

"Las personas que reciben la vacuna pueden desarrollar efectos secundarios, como enrojecimiento y dolor alrededor del lugar de la inyección, dolores musculares y fiebre", dijo Jarvis en sintonía con lo que advierten las autoridades y médicos de nuestro país.