Con el objetivo de hacer conciencia sobre el problema del sobrepeso en los niños, el alcalde de Ahome, Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman, tomó de ejemplo a una nena de 3 años a quien se refirió con poco tacto sobre su sobrepeso.

El presidente municipal recorrió el Centro de Educación Inicial Indígena, en la comunidad de Goros Número 2. El video difundido en redes sociales muestra el momento en donde Manuel Guillermo se reúne con maestras y alumnos, de la primaria, ahí fue cuando llamó a la estudiante Nancy.

"Tiene obesidad espantosa y horrible": político mexicano hace llorar a una nena pic.twitter.com/dhWmdwXSyk — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 4 de abril de 2019

Frente a sus compañeros y maestra, Chapman pregunta a la niña sobre los nombres de sus padres y sobre lo que le gusta comer.

“Nancy (la maestra), ven para acá por favor. Qué te gusta comer… comes muchos dulces?”, pregunta el alcalde a la nena, que con voz baja, responde que come huevo y le gustan los dulces.

Posteriormente el alcalde indaga a una de las maestras:

“¿Cuál es el problema de esta niña? Esta niña tiene una obesidad espantosa, horrible. ¿Sabe o no sabe?”

“Sí sabemos”, responde la maestra y agrega: “porque la mamá le da lo que pide, a cualquier hora… es hija única”.

Luego de los cuestionamientos, el alcalde le da un abrazo a la niña y continúa su recorrido por el plantel escolar.

Los padres de la menor decidieron no enviarla más a esa escuela por temor a que le hagan bullying y, además, la nena tuvo que ser asistida psicológicamente por el momento traumático que le hizo pasar el funcionario.

La madre de la menor de tres años, se mostró ofendida e incluso tuvo que tomar medicamento por la impresión del insulto: "El lunes me sentí mal por lo que pasó y me trajeron medicamento para mi diabetes. Se me subió la azúcar y ahorita que me pusieron la insulina ya me siento mejor", dijo al portal local Debate.

Alcalde pide disculpas a través de un video

Guillermo Chapman, pidió perdón a traves de sus redes sociales y expresó que su intención no era herir a nadie. Mencionó que el objetivo de su encuentro con los nenes y sus maestras eran por un asunto de salud pública que afecta a la población de toda la República Mexicana.

"Deseo, a través de este recurso tecnológico, enviar mis más sentidas disculpas, porque, muy posiblemente, haya yo cometido un exceso cuando estuve en el Centro de Educación Inicial en Goros 2, con la niña Nancy", empezó relatando el alcalde.

"Si mal no recuerdo, tal vez, nuestro país, lamentablemente, es líder en este padecimiento, que está ocasionando atrocidades en la salud pública de nuestros niños, en nuestros máximos tesoros que tenemos como pueblo y como nación", Continuó Chapman.

Y destacó: "Jamás, bajo ninguna circunstancia, fue mi intención lastimar a esta preciosísima niña. Yo estaba teniendo un diálogo en voz alta con una de las maestras sobre esta lamentable enfermedad y las pésimas condiciones que padecen y sufren en su plantel, para atender a este importante sector de la población, que merecen, de parte nuestra, todo el apoyo y respeto siempre".

"En ese sentido, con todo respeto y humildad, insisto, quiero pedir una sincera disculpa desde los más profundo de mi corazón a Nancy, a su familia, sus maestras y compañeritos", finalizó Chapman, quien en el video se ve lo ve desanimado.