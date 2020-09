Las autoridades sanitarias de Estados Unidos desaconsejaron el tradicional "dulce o truco" en Halloween para prevenir el contagio de coronavirus en las celebraciones del día de brujas que tienen lugar el último día de octubre.

"Muchas actividades tradicionales de Halloween pueden ser de alto riesgo de propagación del virus", advirtió el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en una guía publicada en su sitio web, donde presentan una serie de recomendaciones para la Noche de Brujas y otras festividades de la época, como el Día de Muertos y el Día de Acción de Gracias.

De esta forma, la agencia gubernamental clasifica en tres categorías las actividades, de acuerdo con su nivel de riesgo biológico: alto, moderado o bajo. En ese sentido, el tradicional "dulce or truco", donde se entregan dulces a los niños mientras van de puerta en puerta, fue clasificado como una actividad de alto riesgo.

Fiestas de "alto riesgo"

También consideran de alto riesgo asistir a fiestas de disfraces "muy concurridas y en espacios cerrados", visitar las tradicionales casas embrujadas en la que puede haber "mucha gente junta y gritando" o, como es costumbre en ese país "ir de paseo en tractores o cosechadoras con personas que no viven en su mismo hogar".



En la categoría de actividades de riesgo moderado, los CDC incluyen, entre otras, la entrega de dulces o golosinas en bolsas individuales que las familias pueden recoger sin abandonar la distancia social.

Para festejar este Halloween, la manera sanitariamente correcta de hacerlo será colocar los dulces en el borde del jardín, u organizar un desfile de disfraces al aire libre, para un grupo reducido, en el que las personas mantengan una distancia de más 1,8 metros.



Asimismo, los barbijos y tapabocas no deben ser reemplazados por las máscaras terroríficas del día de brujas, advirtieron desde la CDC. "No se debe usar una máscara de disfraz excepto que esté confeccionada con dos o más capas de tela respirable y cubra la boca y la nariz, y no deje espacios alrededor de la cara", alertaron.

Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como "Samhain", que significa "fin del verano" y se realiza para dar comienzo al "año nuevo celta".

El primer desfile de Halloween fue realizado en 1921 en el estado de Minnesota en Estados Unidos y constituyó la primera celebración de gran escala de esta tradición en ese país. La tradición salir a las calles disfrazados para pedir golosinas, tiene su origen en una leyenda popular celta. que dice que los espíritus de las personas fallecidas salían a las calles y entre ellos había uno de origen malévolo., quien decía las palabras "dulce o truco" a cada persona que se encontraba con el fin de apoderarse de sus bienes o de su alma.