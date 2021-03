El estímulo económico de 1,9 billones de dólares que firmó el presidente Joe Biden no sólo impulsará el crecimiento estadounidense a un 7% este año, sino que los economistas prevén que genere un "viento de cola" que se extienda al año próximo.

Según publicó CNN, Goldman Sachs predice que la economía de EE.UU. se recuperará fuertemente de la pandemia, a tal punto que la compañía prevé que el PIB registre un crecimiento similar al de China, de 7%, en 2021, en lo que sería el ritmo más rápido de recuperación de Estados Unidos desde 1984, cuando Ronald Reagan era el presidente.

Goldman Sachs también elevó su pronóstico de crecimiento para 2022 a 5,1%, citando el Plan de Rescate de EE.UU., que es más grande de lo que se esperaba. Esa predicción está por encima de la de 4,5%, que había establecido el banco previamente.

La entidad también mejoró su perspectiva para mercado laboral, ya que anticipó que la tasa de desempleo caerá del nivel actual de 6,2% a solo el 4% para finales de este año. Además, se proyecta que la tasa de desempleo siga disminuyendo y alcance el 3,5%, un mínimo de 50 años, para finales de 2022, agrega CNN.

En conjunto, los pronósticos optimistas subrayan el profundo impacto del estímulo masivo aprobado por el Congreso y la Casa Blanca.

Previamente, el banco de Wall Street había estimado que el Congreso aprobaría un paquete de estímulo menor de aproximadamente US$ 1,5 billones en total. Además, antes de que los demócratas ganaran las elecciones al Senado de Georgia, Goldman Sachs proyectó solo US$ 750.000 millones de estímulo fiscal.

El Plan de Rescate de EE.UU. incluye cheques de estímulo de US$ 1.400, además de subsidios mejorados por desempleo. También US$ 350.000 millones en ayuda estatal y local y mayores beneficios fiscales por hijos. Ahora bien, los esfuerzos de Biden por incluir un salario mínimo federal de US$ 15 no tuvieron éxito.

Más allá del paquete de estímulo, los analistas están más optimistas sobre la economía debido a los avances para derrotar la pandemia, como la aceleración en la distribución de vacunas y el levantamiento de las restricciones que afectaron restaurantes, cines y lugares de entretenimiento. La actividad de las aerolíneas de EE.UU. también ha ganado impulso. Justamente, más personas viajaron en avión durante los últimos cuatro días que en cualquier otro período de cuatro días desde el comienzo de la pandemia, publica CNN.

Simultáneamente, hay señales de que Washington no se apresurará a retirar parte de su apoyo a la economía, sino que los extenderá hasta buena parte del 2022, incluyendo los rescates a gobiernos estatales y locales.

Los gobiernos estatales y locales eliminaron 1,3 millones de empleos en 2020. La gran mayoría de esos empleos perdidos están vinculados a escuelas cerradas, por lo que Goldman Sachs espera que al menos dos tercios de los puestos estatales y locales que se perdieron durante la pandemia regresen cuando las escuelas abran en septiembre. Lo que aumentará las nóminas en 900.000 empleos para fines del tercer trimestre.