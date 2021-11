Si le preguntamos a un grupo de chicos al azar qué quieren trabajar de grandes, muchos de ellos van a contestar de astronauta o algo referido al espacio exterior. Si bien esa fantasía que tienen los más pequeños puede quedar solamente en eso, en una quimera, podría volverse realidad.

Tal es el caso de un ciudadano californiano que comenzó a trabajar en la NASA “por error” y laboró allí durante ocho años, pese a que no tenía ni la experiencia previa de haber estado en un sitio similar, no había pedido estar allí y ni siquiera había hecho los pasos previos, que suelen hacer estas personas para iniciar su carrera en la administración espacial de Estados Unidos, que es mundialmente reconocida.

El afortunado se llama David Miller, un joven que se recibió de ingeniero mecánico e hizo una especialización en ingeniería aeroespacial en la universidad. Según contó Miller, él buscaba un trabajo que tuviera que ver con el mantenimiento de aviones.

David Miller en la NASA.

El personal de recursos humanos de la empresa Boeing le dijo al joven que no iba trabajar en el mantenimiento de aviones, pero él se aventuró en la propuesta que le ofrecieron, aunque no tenía ni la menor idea de cómo llevarlo a cabo.

“Hay un trabajo diferente que creemos que te puede gustar y es para ser manipulador en el equipo de gráficos de análisis y cinemática interactiva”, le aclararon desde la NASA.

Cuando el joven aceptó, lo volvieron a llamar para otra entrevista en la que le conformaron ese extraño puesto del que no sabía nada de nada. “Uno del que nunca tuve ninguna entrevista y el cual no entendía nada. Así que me mudé a Texas y comencé a hacer ese trabajo”, contó en un vídeo de TikTok, en donde ya acumuló casi 10 millones de visualizaciones.

La confidencialidad en decirle de qué se trataba el trabajo

En una entrevista que brindó al portal BuzzFeed, Miller remarcó que no cree que “el proceso de contratación fuera intencionalmente confuso o secreto”, sino que “es solo que Boeing es un gran contratista para la NASA, y realmente necesitaban gente”. “De hecho, tenía un compañero de trabajo (Karl) que fue contratado una semana antes que yo, y sucedió esencialmente de la misma manera para él”, explicó.

"Estoy bastante seguro de que solo necesitaban que el equipo se dotara de personal rápidamente, por lo que lo hicieron posible a partir del grupo de solicitantes que ya estaban en su sistema", afirmó el ingeniero mecánico.

En 2015, Miller dejó su trabajo en la NASA para poder volver a Los Ángeles con su familia y, en el balance que hizo sobre su trabajo, admitió que pudo “trabajar en cosas que iban al espacio y tocarlas físicamente, para ‘marcar la diferencia’” y resaltó que estuvo en “Mission Control cuando sucedían cosas en el espacio, como caminatas espaciales y atracaderos”.