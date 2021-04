El jefe de Gabinete de Brasil, general retirado Luiz Eduardo Ramos, confesó que recibió la vacuna contra el coronavirus "escondido" del presidente Jair Bolsonaro para no irritar al mandatario, que se está negando a ser inoculado.



La declaración ocurrió en una misma reunión del Consejo de Salud transmitida en vivo en la cual el ministro de Economía, Paulo Guedes, llamó al coronavirus "virus chino" y criticó la vacuna CoronaVac, la que más se aplica en Brasil, del laboratorio chino Sinovac.



"Me di la vacuna escondido, tenía otra orientación. Como cualquier ser humano, quiero vivir", dijo Ramos. "Si la ciencia me dice que debo darme la vacuna, ¿quién sería yo para oponerme? Estoy involucrado personalmente intentando convencer a nuestro presidente. No podemos perder al presidente para el virus. Su vida corre riesgo, tiene 65 años", agregó.

, justamente cuando el mandatario y el gabinete se encuentran bajo investigación de una comisión del Senado que tiene 90 días para apuntar los responsables de la crisis sanitaria y de la vacuna en Brasil.. El mandatario tuvo Covid-19 a mediados de 2020 y en ese momento defendió el uso de remedios desaconsejados por la ciencia como el antipalúdico cloroquina en lugar de las vacunas que ya había en el mercado.Con Brasil encaminado a, el Gobierno se encuentra en medio de un escándalo por la apertura de la investigación parlamentaria. El relator de la comisión,, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) y un aliado programático del líder opositor, dijo que "hay culpados que deben ser responsabilizados".

"Delitos contra la humanidad son imprescriptibles", dijo Calheiros, sin citar directamente a Bolsonaro, en la comisión instalada el martes, en la cual la oposición tiene mayoría y que ya convocó a los cuatro ministros de Salud del bolsonarismo para declarar a partir del martes.Calheiros citó los casos del exdictador chileno, uno de los ejemplos políticos que reivindica el ministro Guedes y del ex líder serbio, condenado por genocidio.Guedes, quien cambió a parte de su gabinete técnico luego de la aprobación del presupuesto con ajustes en salud, educación y medio ambiente, afirmó en la misma reunión, sin saber que estaba grabado, que. Guedes también acusó a China de fabricar vacunas contra el coronavirus de baja calidad.

"Los chinos inventaron el virus y su vacuna es menos efectiva que la estadounidense", sostuvo Guedes durante una reunión del Consejo de Salud Complementaria. "Los estadounidenses tienen 100 años de inversión en investigación y los tipos dicen: '¿Cuál es el virus? ¿Es éste? De acuerdo, decodifícalo'. Ahí tienes la vacuna de Pfizer, es mejor que las otras", agregó.Como ocurrió durante toda la pandemia,, tal como lo hizo en el pasado con los hijos de Bolsonaro o el ex canciller trumpista. "Hasta el momento, China es el principal proveedor de las vacunas y los insumos de Brasil, que responden por el 95% de lo que recibe Brasil y son suficientes para cubrir el 60 por ciento de los grupos prioritarios en la fase de emergencia", respondió el embajador chino en Brasilia,