En las últimas horas, Keechant Sewell escribió historia en la ciudad de Nueva York, ya que se convirtió en la primera mujer en asumir como jefe da la Policía. Llegó de la mano del flamante alcalde Eric Adams (demócrata), quien llegó a poner un paño de moderación y de “ley y orden” a la “Gran Manzana”, tras ocho años de gestión de Bill De Blasio.

La flamante comisionada nació en 1972, en el barrio de Queens, donde se crió y donde años más tarde encontraría su vocación, defender la ley. Por lo tanto, en 1997 entró a la fuerza y se convirtió en oficial por el Quinto Precinto del Departamento de Policía del Condado de Nassau.

Tras más de 20 años en el cargo, fue ascendiendo a distintos cargos y ahora tendrá el privilegio de dirigir a más de 52 mil oficiales de Policía. "Este juramento refleja mi profundo compromiso con nuestra gran ciudad, y las personas que están clasificadas como las mejores de Nueva York", expresó Sewell en su cuenta de Twitter tras enterarse de la noticia.

Los desafíos no son pocos, puesto que Adams amasó una campaña de demócrata centrista y dejó en claro que su administración será más “dura” con los criminales. Para muestra un botón, la ciudad atraviesa unos altos números en crímenes violentos y robos con armas de fuego. “Quiero hacerles saber que estamos absolutamente enfocados en los delitos violentos. El crimen violento es la prioridad número uno”, aseguró Sewell.

“Definitivamente no deberíamos permitir que una persona que dispara un arma salga al día siguiente. No deberían estar fuera por razones técnicas. Necesitamos encarcelar a los delincuentes violentos hasta que el juicio haya determinado si cometieron un delito o no si no pueden cumplir con los requisitos de fianza”, señaló el actual alcalde el pasado 2021, a semanas de las primarias demócratas, en las que se impuso, como quien dice, “contando monedas”.

Su plan de gestión lo llevó a elegir a la mencionada ex oficial, a quien él mismo describió como “una luchadora contra el crimen, con la experiencia y la inteligencia emocional para brindar tanto la seguridad que los neoyorquinos necesitan como la justicia que merecen".

“La Jefa Sewell se despertará todos los días enfocada en mantener seguros a los neoyorquinos y mejorar nuestra ciudad, y estoy emocionado de tenerla al frente de la policía de Nueva York”, añadió.

Reemplazará a Dermot Shea y, según trascendió, fue seleccionada en parte por la “inteligencia emocional” que mostró anteriormente. Además, la última persona afroamericana en asumir el cargo fue Lee Brown, bajo la gestión de David Dinkins, primer alcalde de tez morena de la ciudad, a quien la inseguridad y el rol de las mafias le costaron la reelección en 1989.