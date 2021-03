Jeff Bezos, el fundador de la empresa Amazon, dedicada al comercio electrónico y servicios de internet, prohíbe a sus empleados la utilización de PowerPoint, para que se dediquen a escribir textos complejos, ya que de esa manera "obliga a las personas a pensar mejor y a comprender qué cosa es más importante que otra y cómo se relacionan entre sí”.

La iniciativa de Bezos comenzó en 2004, cuando les envió a sus empleados del sector Senior un email en el que les indicaba: “no hay presentaciones de Powerpoint a partir de ahora en STeam [Senior Team]".

Bezos considera que las presentaciones tipo PowerPoint sólo permiten, de algún modo, “tratar las ideas superficialmente”, “aplanar cualquier sentido de importancia relativa” e “ignorar la interconexión interna de las ideas”.

De esta manera, Bezos pretendía que sus empleados confeccionaran textos de 4 o 6 hojas, que permitieran ser leídos en 30 minutos aproximadamente y olvidar así las presentaciones gráficas con imágenes y recuadros, de manera tal que las personas sean capaces de escribir un texto "bien estructurado y narrativo, y no solo un texto". "Si alguien crea una lista de viñetas en Word, eso sería igual de malo que un PowerPoint”, explicó.

El mail de Bezos a sus empleados.

Además, el fundador de Amazon aseguró que "en realidad podría llevar una semana o más" escbirir un buen texto, por lo que es muy importante tomarse su tiempo, pensar, escribir repensar y reescribir un texto de calidad, ya que allí radica la clave del éxito.

“Los grandes memos se escriben y se reescriben, se comparten con los colegas a quienes se les pide que mejoren el trabajo, se los deja a un lado por un par de días y luego se los edita una vez más con una mente fresca”, opinó.

¿Qué significa escribir bien según Jeff Bezos?

Para el dueño de Amazon le es difícil describir qué significa escribir bien, pero en una carta que le envió en 2017 a la Comisión de Bolsas de Valores (SEC) de los Estados Unidos, afirmó que "la mayoría de las veces los lectores reaccionan a los grandes memos de forma muy similar" y que reconocen un buen texto "cuando lo ven", ya que para él, "el estándar está ahí, y es real, aunque no sea fácil de describir”.

.

“Más allá de reconocer los estándares y tener expectativas realistas sobre el alcance, ¿qué sucede con la habilidad?”, se preguntó. “¿Seguro que para redactar un memo de primera clase hay que ser un escritor extremadamente hábil? ¿Es ese otro elemento necesario?”. “Desde mi punto de vista, no tanto, al menos no para el individuo en el contexto de un equipo. El entrenador de fútbol americano no necesita ser capaz de lanzar, y un cineasta no necesita saber actuar. Pero ambos deben reconocer el alto nivel en esas cosas y enseñar expectativas realistas sobre el alcance", consideró.

Así, Bezos agregó que "aún en el ejemplo de la escritura de un memo de seis páginas hay trabajo de equipo" y que algún miembro "tendrá que tener la capacidad, pero no tiene por qué ser uno mismo”.