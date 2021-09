Un particular situación se vivió en una escuela de la ciudad colombiana de Barranquilla, donde un mujer no pudo ingresar a la institución con su hijo, porque las autoridades de la misma consideraron que su escote abierto no era la vestimenta indicada para el lugar.

El hecho, ocurrido hace unos días, tuvo como protagonista a Cristian Caviedes, quien concurrió a la escuela (Institución Educativa Técnico Industrial) donde estudia su hijo y no dejaron pasar a su esposa (Isabel Castro) por la forma de vestir. El padre consideró que era "insolito" el punto que presentó la presidenta de la asociación de padres de familia acerca de la vestimenta, la cuál impidió el ingreso de la madre del estudiante al colegio.

.

“Se acercó a mi esposa y le dice que no puede entrar a la institución vestida de esa manera como se ve en el video. Entonces nosotros quedamos como ‘¡¿cómo así?!’. Y nos dice que en el Manual de Convivencia indica el protocolo para vestir, pero revisamos el manual y no dice nada”, clarificó Cristian al medio local “El Tiempo”. La madre del joven poseía una vestimenta normal: una remera blanca escotada y jeans apretados a sus caderas y piernas.

La polémica tomó vuelo luego de que Cristian subiera a las redes sociales la situación que se planteaba en la institución. El bogotano de 31 años aseguró que junto con otros padres fueron a revisar los protocolos de bioseguridad implementado en la lucha contra el Covid-19 y en el intento fueron interceptados debido a la vestimenta de su esposa, Castro. Cabe destacar, que el hijo esta cursando noveno grado y comenzaba las clases de forma presencial.

Caviedes continuó la explicación comentando que su esposa trabaja en las redes sociales y antes de ir al colegio, fue a filmar un video para el cual necesitó “la vestimenta que llevaba puesta y también maquillaje”. “Yo pienso que a la señora le causó fue un impacto el maquillaje, verla a ella, pero en realidad no pasa nada”.

Antes de que pase a mayores, con la autorización y ayuda del coordinador del plantel, lograron acceder al establecimiento pese a los problemas planteados por el asociación de padres sobre la vestimenta de Isabel Castro, “o me pongo a pensar de todas esas señoras que sufren de ese tipo de cosas, en este momento, por ejemplo, en Afganistán, y digo ‘esta señora, ¿Cómo pretende entonces que vayamos?’”, concluyó Cristian.