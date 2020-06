Al menos dos personas murieron por el sismo de magnitud 7,5 que tuvo su epicentro este martes en el estado mexicano de Oaxaca y se sintió en Ciudad de México y amplias zonas del sur y centro del país, informó el gobernador de ese distrito, Alejandro Murat, a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Por el momento se registran dos fallecidos a causa del sismo, seguimos evaluando daños en hospitales, en especial en Huatulco, zona del epicentro”, confirmó Murat.

Agregó que “en Oaxaca se están movilizando los servicios de infraestructura para liberar las vías de comunicación a causa de los derrumbes”.

Minutos antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una persona había muerto "a causa de un derrumbe" en una conversación telefónica publicada en Twitter con David León, coordinador nacional de Protección Civil,

El mandatario aseguró que "afortunadamente no hubieron daños graves", sólo fueron "derrumbes", rotura de cristales, "pero nada grave".

"Las instalaciones estratégicas" como aeropuertos, hidroeléctricas, puertos y refinerías "no sufrieron daños graves", dijo.

Además, informó que se produjeron "147 réplicas, de modo que nos recomiendan a todos estar atentos, pero sin alarmarnos".

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para zonas costeras de México, Guatemala, Honduras y El Salvador ante la posible llegada de fuertes olas.

En tanto, autoridades de Oaxaca y de la Ciudad de México aplicaron de inmediato los protocolos correspondientes, sin que hasta ahora se detectaran daños importantes en viviendas o inmuebles, aunque no tiene suficiente comunicación con localidades pequeñas y medianas del primer estado, con amplia población indígena, indicó la agencia de noticias DPA.

En la capital mexicana se reportaron algunos daños menores en edificios, ya resentidos por el terremoto de 7,1 grados de septiembre de 2017, que provocó unos 400 muertos y derribó decenas de inmuebles.

El temblor de este martes sacudió entre otros los estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Estado de México y la capital.

David León, coordinador nacional de Protección Civil, llamó a guardar la calma y no regresar a los edificios o viviendas hasta no estar seguros de que no hubo daños estructurales que pongan en peligro su vida.

El funcionario advirtió que "podría volver a temblar porque se esperan algunas réplicas", por lo que llamó a la población a mantenerse tranquila y cautelosa.

Por ahora, descartó que se produzca un tsunami en las costas, pero dijo que el ministerio de Marina está muy atento a los registros del oleaje marítimo.