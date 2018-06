Un grupo de presos mantenía este martes como rehenes a unas 30 personas en una cárcel de la ciudad venezolana de Cumaná, sin que de momento se reporten víctimas, informó una ONG.Los reclusos controlan desde el lunes el Internado Judicial de Cumaná, impidiendo la salida de guardias, personal administrativo y profesores que dictan clases en el penal, señaló la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad.Al menos cinco de los reclusos tienen armas de fuego que al parecer conservaban ocultas, dijo a la AFP el director de la ONG, Carlos Nieto, indicando que no todos los internos participan en el motín.La ONG difundió fotografías en las que se ve a hombres armados con el uniforme de la prisión y el rostro cubierto.Exigen “traslados a otras cárceles y protestan en contra del retardo procesal y para exigir una alimentación adecuada”, indicó Nieto.La AFP consultó a una fuente del ministerio de Servicio Penitenciario sobre la situación, pero no obtuvo respuesta en lo inmediato.Las prisiones venezolanas están consideradas entre las más violentas de la región, con al menos 400 muertes desde 2011, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos.Este año ha sido particularmente crítico. El 28 de marzo, 68 presos murieron en un incendio en calabozos policiales de la ciudad de Valencia (norte) durante un intento de fuga.Otros once presos fallecieron y 28 resultaron heridos el 18 de mayo en Barquisimeto (oeste) durante un motín.Una Ventana a la Libertad asegura que las cárceles del país están sobrepobladas y no son ajenas a la grave crisis socioeconómica, con escasez de alimentos y medicinas y proliferación de enfermedades.