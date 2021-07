La viróloga Sandra Ciesek, una de las científicas alemanas más reconocidas, habló sobre cómo cree que será el futuro post coronavirus, y consideró que "no se puede esperar una relajación pronto”, debido a que "el fin de la pandemia no significará el fin del virus".

La directora del Instituto de Virología Médica del Hospital Universitario de Frankfurt habló sobre las campañas de vacunación, en una entrevista que le realizó la revista Focus, en febrero pasado aunque la misma se viralizó en los últimos días.

La viróloga alemana Sandra Ciesek brindó su visión sobre lo que sucederá en la "postpandemia" (Gentileza Focus).

Al ser consultada si la pandemia terminará una vez que todo el mundo esté vacunado, Ciesek fue cautelosa: “La pandemia acabará, pero el virus permanecerá. Probablemente se convertirá en un virus endémico. En parte debido a infecciones y en parte, a las vacunas. Esto no significa que el nuevo coronavirus haya sido derrotado”.

A pesar de la advertencia, la experta explicó que el nuevo virus endémico “podría ser similar a la influenza, por el que tenemos una especie de inmunidad”.

A su vez, Ciesek hizo referencia al rol de los niños en el esquema. “Siempre hay ‘gente nueva’ que viene a este mundo. Si nace un niño, no tiene protección inmunológica. A más tardar en la edad de jardín de infantes, se encontrará con un grupo más grande de personas por primera vez y es probable que se infecte. Entonces, si los niños no están vacunados contra el virus, incluso en la infancia, las infecciones se repetirán una y otra vez. En el futuro, los niños en particular se infectarán con SARS-CoV-2″, detalló.

En relación con la vacunación en menores, la viróloga observa que es necesario comparar “el beneficio real de la vacunación y el hecho de que los niños no suelen enfermarse gravemente”.

En este sentido, Ciesek se pregunta: “¿De qué le sirve la vacuna a este niño si es muy probable que la infección sea solo un resfriado? Los padres tendrán que decidir eso en el futuro”.