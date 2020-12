U na médica, de 37 años, se convirtió en la primera persona reinfectada de Covid-19 en Brasil. Además, otros cinco casos posibles están bajo investigación. Aunque los contagios no cesan, para el presidente Jair Bolsonaro, el país está "en el final de la pandemia". La mujer que volvió a contagiarse el virus es del estado de Río Grande del Norte y según detalló el Ministerio de Salud, fue diagnosticada por primera vez con la enfermedad en junio, mientras que en octubre pasado se confirmó su segunda infección.

"Se enfermó en junio, se curó y tuvo otro resultado positivo en octubre, 116 días después del primer diagnóstico", precisaron las autoridades. "Los análisis realizados permiten confirmar la reinfección por el virus SARS-CoV-2, después de secuenciar el genoma completo viral que identificó dos cepas diferentes", agregaron.

Además, indicaron que en septiembre la mujer se realizó un examen que no registró la presencia del virus. Semanas después llegó el segundo contagio. En ese sentido, André Prudente, infectólogo local, explicó que la paciente "no estuvo enferma con mayor gravedad durante ninguno de los contagios" y agregó que en ambas situaciones presentó "síntomas ligeros", como dolor de cabeza, de cuerpo, pérdida del olfato y del gusto.

Además, dijo que "se recuperó bien, ahora está cien por ciento recuperada". "El Ministerio de Salud alerta que el caso refuerza la necesidad de la adopción del uso continuo de máscaras, higienización constante de las manos y el uso de alcohol en gel", advirtieron las autoridades, a la vez que confirmaron que otros cinco casos están bajo investigación en el laboratorio público Fundación Oswaldo Cruz, por tratarse de posibles reinfecciones.

Insólito

Sin un plan de vacunación previsto a nivel nacional y con su creencia de que la "gripecita", como alguna vez definió al coronavirus, no es nada grave, Bolsonaro afirmó ahora que la pandemia está "en el final". Además, sostuvo que Brasil es uno de los países que "mejor éxito" tuvo en el mundo en la lucha contra la enfermedad, pese a los casi 179.000 muertos y más de 6,7 millones de infectados.

"Estamos todavía viviendo el final de la pandemia. Nuestro gobierno, comparado con otros países, fue el que mejor éxito tuvo o uno de los mejores, en salir de la pandemia", insistió. En consecuencia, el ultraderechista se manifestó en contra del establecimiento de nuevas cuarentenas, a las que vinculó con "el caos".

"Hay que llevarle tranquilidad a la población y no caos, lo que pasó al inicio de la pandemia no nos lleva a nada. Lamentamos las muertes y vamos a ir superando los obstáculos", aseguró Bolsonaro, aunque aún no brindó ningún detalle sobre el inicio de la vacunación contra el coronavirus.