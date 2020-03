El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles la suspensión de un plebiscito sobre una reforma constitucional que lo habilitaría a buscar otra reelección y declaró la próxima semana no laborable en todo el país para contener la propagación del coronavirus, que este miércoles provocó los primeros dos muertos reconocidos oficialmente en el país.



Las autoridades de Rusia informaron este miércoles el fallecimiento en Moscú de dos pacientes con coronavirus, los primeros reconocidos formalmente por el gobierno, después de asegurar que un caso fatal previo se debió a un accidente vascular y no a una consecuencia derivada del Covid-19.



Las autoridades informaron hasta este miércoles de 658 casos, si bien el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, advirtió este martes en una reunión con Putin que la cifra real podría ser mayor al no realizarse pruebas a todas las personas que presentan síntomas.

En tanto, el anuncio de Putin sobre la suspensión de la consulta en un mensaje televisado llegó horas después de que ordenara al Ejército que se entrene para ayudar en a lucha contra con el brote y de que su primer ministro instara a gobernadores de provincias a preparar más camas para infectados en momentos en que crece la cifra de casos.



"La absoluta prioridad es la salud, la vida y la seguridad de la gente. Por eso, considero que la votación debe ser trasladada a una fecha más tardía", dijo el presidente en su mensaje a la nación.



Putin, quien ya había hablado de la posibilidad de suspender el plebiscito del 22 de abril, no puso una nueva fecha para la consulta popular, y dijo que eso dependerá de cómo evolucione la crisis por el coronavirus.

Durante su mensaje, también dijo que el gobierno no quiere que nadie cuyo trabajo no sea esencial vaya a sus empleos la semana que viene, aunque aseguró que algunos comercios, farmacias y bancos permanecerán abiertos.



En las últimas semanas Putin se había enfrascado en una intensa campaña electoral para lograr la aprobación de las reformas constitucionales.



En caso de que los rusos apoyen las enmiendas propuestas, este podría presentarse a la reelección en 2024 y también en 2030, algo que prohíbe la actual Constitución.



"Debemos entender que Rusia, debido a su situación geográfica, no puede aislarse de la amenaza. Junto a nuestras fronteras hay países que se han visto gravemente afectados por la epidemia", señaló Putin con gesto adusto.

Dirigiéndose a los ciudadanos, reconoció que "contener totalmente" la entrada del coronavirus en territorio ruso es "objetivamente imposible".



"Lo que podemos hacer, lo hacemos, es decir, trabajar de manera profesional y organizada, adelantándonos", afirmó.



Putin anunció un paquete de medidas sociales y económicas para ayudar a la población, la primera de las cuales fue declarar no laborable desde el 28 de marzo al 5 de abril.



También anunció que todos los subsidios sociales se prolongarán "automáticamente" por espacio de medio año.



"Créanme, lo más seguro ahora es quedarse en casa", resaltó.

Más temprano, el Ministerio de Defensa dijo que, por directiva de Putin, el Ejército inició este miércoles un ejercicio de cuatro días de duración para evaluar la disposición de las tropas para lidiar con la pandemia y eventuales contagios.



Jefes militares supervisarán las maniobras en numerosas bases de todo el país y sacarán conclusiones sobre la capacidad del Ejército para desplegarse con rapidez en todo el país si fuera necesario para ayudar en la actual emergencia sanitaria por el coronavirus.



En tanto, la orden del primer ministro Mijail Mishustin a los gobernadores de preparar más camas para infectados llegó después de que el alcalde de Moscú dijera a Putin que las regiones de Rusia no estaban actuando con la suficiente determinación para contener el brote.

El alcalde Sergei Sobyanin advirtió que el bajo número de casos en Rusia en comparación con Europa, donde se cuentan por decenas de miles, podría deberse a que hay muchos enfermos que no han sido diagnosticados, al punto que llamó a tomar medidas para prepararse para lo peor.



La viceprimera ministra Tatyana Golikova dijo este miércoles que hay 112.000 personas en cuarentena por coronavirus luego de haber regresado a Rusia desde el exterior.



A principios de este mes, las autoridades habían requerido a todos aquellos que retornaban de los países más afectados por la pandemia que se aislaran durante dos semanas.