Imágenes de una escuela primaria estadounidense recorren el mundo. Es que en la grabación se pude ver cómo dos adultos arrastran a un niño por distintas partes del establecimiento escolar.

Se trata de un caso que ocurrió en Eustis, una pequeña localidad de Florida y que tomó estado público luego de que se difundiera el video en el que una docente y el director del colegio maltrataban a un menor.

Las tomas van acompañando el recorrido por los pasillos y un patio e incluso se llega a ver cómo el nene va por el aire, levantado por los profesores. Según declaró el niño, también lo habían arrojado sobre una silla e incluso le habrían puesto las manos en el cuello.

.

Tras conocer la situación los padres iniciaron una causa contra el colegio. “Me rompe el corazón, porque como padre quiero protegerlo, y el saber que no pude me duele. Estamos hablando de un niño de apenas 20 kilos, de seis años, no entiendo en qué escenario eso puede estar bien”, declaró Kevin Findely, el padre del alumno agredido a los medios locales.

Desde el colegio manifestaron que el chico suele portarse mal en las clases, que incluso intentó escaparse varias veces y que eso los había llevado a aplicar estos métodos.

“He trabajado en escuelas y sé que eso no está bien. Mi hijo está traumatizado, tiene miedo y no quiere ir a la escuela”, agregó la madre asegurando que esa no era forma de educarlo. Por lo pronto, tanto la maestra como el decano renunciaron a sus puestos.