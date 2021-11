Si comprar una casa es un trámite complicado, venderla es un asunto eterno. Además del papelerío que conlleva el traslado de inmuebles, llamar la atención de posibles compradores es un gran desafío. Para este fin, las fotos de la propiedad son un punto clave, algo que muchos sufren, pero algunos logran aprovechar.

Ese fue el caso de un vendedor que se volvió viral en las redes sociales, cuando su técnica de publicidad llegó a Twitter. El ingenioso vendedor había publicado su modesto piso en una localidad de Madrid al sitio de ventas Idealista: "Bonito y acogedor piso con chimenea en Navacerrada, muy luminoso, suelos y paredes de cocina y baño con gres y cerámicas de primera calidad", iniciaba la descripción del departamento.

.

Pero no fueron las cualidades del piso las que llamaron la atención de un curioso internauta, sino las fotos del lugar. En el centro de todas las imágenes que mostraban las habitaciones, comedor y baño del departamento, se encontraba un pequeño y adorable intruso: el gato del dueño.

La mascota se ve primero acostada en la cama de la habitación principal, desperezándose debajo de un rayo de sol. Más adelante, se puede ver al pequeño animal en una imagen especialmente tierna, dormitando dentro del lavabo del baño.

La simpática técnica de publicidad se ganó la atención de los internautas españoles.

"Alguien se acaba de pasar Idealista", comentó el usuario de Twitter Miguel Nicolás, junto a una captura de las imágenes del baño que tienen como protagonista a la peluda mascota. No hace falta decir que el tierno gatito se ganó el amor de la red social azul, con el tuit que muestra el descubrimiento volviéndose viral en pocas horas.

La casa en cuestión está ubicada en la localidad de Navacerrada en Madrid y cuenta con un dormitorio con espacios amplios y bastante luminosidad. Se ofertó en 135.000 euros y con las tiernas fotos del gato en las habitaciones buscó atraer a los compradores. La técnica probó ser efectiva, ya que la publicación original del aviso ya no se encuentra disponible en la página, indicando que una compra llegó a concretarse.

El intruso que se coló en las fotos trajo el éxito a la venta de su dueño.

"Lo más bonito que he visto de una casa en venta", "Que idea tan original", "En ese piso hay gato encerrado, no me fiaría del precio", "Tenía q haber terminado con 'gato no incluido' jaja" y "si viene el gato incluido, yo compraría sin duda" fueron algunos de los comentarios que los internautas españoles dejaron debajo de la publicación que se volvió viral en Twitter.