El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este jueves que se vacunará contra el coronavirus "en cuanto sea posible" en función de su rango de edad y recalcó que la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus es "segura y eficaz".



"Escucho las opiniones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible", dijo el mandatario, de 68 años, durante su rueda de prensa anual, en referencia a que por el momento la recomendación de utilización es hasta los 60 años.



"Tenemos una buena vacuna, a la vez segura y eficaz, con un nivel de protección de 96 a 97% según los expertos", prosiguió Putin, quien respondió este jueves preguntas de periodistas en una videoconferencia.

El presidente ruso dijo esperar que su país dispondrá el año próximo de "millones de dosis de vacuna", informó la agencia de noticias AFP. Putin consideró que Rusia había gestionado la pandemia "con dignidad" y "mejor que otros países del mundo".



Pero admitió que " ningún sistema (de salud) en el mundo estaba listo para afrontar" un problema de "semejante magnitud".

El senado ruso aprobó la inmunidad de ex presidentes

El Consejo de la Federación (Senado ruso) aprobó la ley que extiende las garantías de inmunidad a ex presidentes frente a hipotéticas investigaciones judiciales, lo que beneficiará directamente al actual mandatario, Vladimir Putin..



Según la ley, que el pasado miércoles ya había sido aprobada por la Duma del Estado (Cámara baja) el presidente ruso gozará de inmunidad judicial o administrativa al dejar de ejercer su mandato y no podrá ser llevado a los tribunales ni ser detenido, arrestado, sometido a registro o interrogado.



También quedan garantizadas todas sus posesiones, incluidas residencias, despachos, vehículos de transporte, documentos que le pertenecen y correos. La ley estipula que los ex jefes de Estado gozarán de inmunidad para sus acciones no solo durante el mandato presidencial, sino independientemente de este, según precisó la agencia de noticias Europa Press.

Además, la ley prevé que la inmunidad al e xpresidente se retire solo en el caso de que la Duma presentara contra él cargos de alta traición u otro delito grave confirmado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.



El Senado ruso también aprobó la ley del reglamento de formación del Consejo de la Federación en el marco de la cual los ex presidentes podrán optar al cargo de senador vitalicio.

El ex presidente ruso, según la ley, podrá ocupar el cargo de senador tras presentar una solicitud y los documentos necesarios al Consejo de la Federación en un plazo de tres meses desde la fecha de expiración de su mandato.



En caso de que el mandato hubiese expirado antes de la aprobación de la ley, la solicitud puede presentarse en cualquier momento. Tras la aprobación en ambas cámaras, a la norma sólo le queda la ratificación del propio jefe de Estado.



Hasta ahora la inmunidad de los ex presidentes estaba consagrada en una ley del 2001, pero se refería a sus actos en el ejercicio del poder.