La actriz española Victoria Abril ofreció sus disculpas luego de la polémica que generó días atrás, al rebautizar al coronavirus como "coronacirco" y al calificar de "plandemia" y de "farsa" a la propagación de esta enfermedad y a las medidas preventivas tomadas a nivel mundial.



Al recibir un galardón honorífico en los Premios Feroz, que distinguen a las producciones cinematográficas y televisivas españolas, la protagonista de clásicos como "Átame" y "Tacones lejanos", entre otros, leyó un discurso en donde aceptó las críticas recibidas, aunque no dio marcha atrás con sus conceptos.

"Pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtro de los vivos, he ofendido a los muertos. Juro que no fue mi intención. Para mí todas las vidas cuentan. Créanme, por favor. Este premio me ha recordado lo que somos: somos familia, soy cine español. Me voy a clausurar sin redes ni televisión, a ver si consigo algo de paz", dijo la actriz, según consignan diarios españoles.

La polémica se había iniciado cuando en una conferencia de prensa con motivo del reconocimiento que recibiría había cuestionado la manera en que se había manejado la pandemia, al relativizar la importancia del virus, y había advertido que se tomaba a la población como "cobayos" por los experimentos con distintas vacunas.

En la misma conferencia de prensa , la actriz también había instado a los periodistas presentes a que se quiten los barbijos.



Estas palabras provocaron que desde diversos sectores reclamaran que le retiren el premio, por lo que Abril decidió dar marcha atrás con su vehemencia, aunque sin contradecir sus propias palabras.