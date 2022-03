Tan solo 49.321 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la cual no solo no está verificada sino que su última actividad ocurrió en el 2017. Daveigh Chase, la actriz que a sus 12 años se convirtió en un furor a comienzos de los 2000 por su interpretación de Samara Morgan, la terrorífica niña que atravesaba la pantalla de la televisión en La Llamada (The Ring, en inglés), es hoy en día una mujer de extremado perfil bajo.

Una de las últimas fotos publicadas en su perfil de Instagram, @daveighc.

A sus 31 años, la artista luce completamente diferente a la nenita que muchos conocieron a través de la película de culto de terror psicológico. El pelo negro y lacio, y la palidez que la caracterizaba en el filme de Gore Verbinski, contrastan notablemente con sus ojos azules, su cabellera castaña clara o rubia, dependiendo el año, y su sonrisa “Colgate”.

Chase nació en la ciudad estadounidense de Las Vegas un 24 de julio de 1990. Inició su carrera profesional a muy temprana edad, cuando incursionó en papeles para publicidades televisivas y como modelo de indumentaria infantil. Pero además de la actuación, rubro donde se especializó por varios años, también se abrió paso por la industria del modelaje e incluso el canto.

Daveigh Chase, conocida por interpetar a Samantha en "La llamada" cuando era una nena, continuó su carrera profesional como actriz, modelo y cantante.

Antes de espantar a todos y provocar varios “traumas” en los espectadores de La llamada, Daveigh Chase había participado en icónicas historias del séptimo arte, como Donnie Darko, donde interpretó a “Samantha”, El viaje de Chihiro, donde usó su voz para la voz protagonista en el idioma inglés, y en Lilo & Stich, el clásico de Disney, donde caracterizó al personaje principal con su voz, entre otros filmes.

Pero aunque la actriz haya pasado desapercibida el resto de los años en el mundo del espectáculo, lo cierto es que nunca se alejó del séptimo arte: continuó ofreciendo su voz para el personaje de "Lilo" en las películas posteriores y la serie de Disney, así como también realizó varias apariciones en las secuelas de The ring. Por su interpretación de Samara Morgan, Chase consiguió el premio a la Mejor Villana en los MTV Movie Awards del 2003.

Así se veía Daveigh Chase de niña. cuando prestó su voz para interpretar a Lilo, la nena hawaiana de Disney.

Otra de las grandes películas donde tuvo la oportunidad de mostrar su talento fueron, Las ratas y Carolina; y si se trata de series, la actriz realizó apariciones especiales en Sabrina, la bruja adolescente; Oliver Beene; CSI. Touched by an Angel; Charmed, ER, y Family Law, entre otras.

En el plano de la música, Chase lanzó canciones de su autoría y realizó algunos covers, que al momento pueden escucharse por la plataforma de Youtube. Además, en su pasado aprovechó su belleza para convertirse en modelo de marcas como Teen Vogue, Nylon y Star, entre otras.

"La llamada" fue un éxito del 2002 que se volvió una película de culto del mundo del terror.

Su útima aparición en el cine fue hace cuatro años, en la película Rings de F. Javier Gutiérrez. La trama tenía lugar 15 años después de los acontecimientos de la cinta del 2002, y Daveigh pudo ponerse bajo la piel de la espeluznante protagonista una vez más. Aunque recibió enormes críticas negativas, la peli se posicionó en el segundo puesto en la taquilla estadounidense y recaudó US$ 83.000.

Mirá el resumen de la trilogía de La Llamada realizada por el youtuber argentino Jorge Pinarello de Te lo resumo así no más: